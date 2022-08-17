МИД Венгрии вызвал посла Эстонии из-за критики Орбана эстонскими политиками
Менцер: МИД Венгрии вызвал посла Эстонии из-за критики Орбана со стороны эстонских властей
Вид Бутапешта. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. Посол Эстонии был вызван в МИД Венгрии из-за критики премьер-министра страны Виктора Орбана со стороны эстонских политиков, сообщил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал заявления Орбана "подрывающими европейское единство", а председатель комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон назвал "пророссийскую" Венгрию "угрозой безопасности" страны.
"Из-за неприемлемых, критикующих Венгрию заявлений эстонских политиков мы вызвали в МИД посла Эстонии в Будапеште. Мы сообщили послу... точку зрения Венгрии в связи с подобными заявлениями. Прежде всего, я сказал, что заявления, необоснованно и ложным образом критикующие Венгрию и венгерское правительство, неприемлемы", - сказал Менцер. Выступление опубликовано в его аккаунте в соцсетях.
Политик также подчеркнул, что "венгерское правительство выступает на стороне мира", поскольку "мир - единственное решение физической угрозы, экономических вызовов, экономического и энергетического кризиса", продолжает принимать украинских беженцев и поставлять на Украину гуманитарную помощь.
"Я сказал послу, что такая критика странно звучит от министров и политиков страны, чье воздушное пространство охраняют венгерские солдаты и самолеты. Венгрия уже не в первый раз принимает участие в охране воздушного пространства Эстонии. Сейчас четыре истребителя Gripen и 50 солдат выполняют задачу венгерской армии. То есть венгерские солдаты работают на благо безопасности Эстонии, и безосновательная и лживая критика - это не то, чего мы ждем взамен", - отметил Менцер.
Ранее Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы, "венгры - это не русские и не украинцы, а венгры" и Венгрия в текущем конфликте "выступает на стороне Венгрии".