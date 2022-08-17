https://ria.ru/20220817/kritika-1810230384.html

МИД Венгрии вызвал посла Эстонии из-за критики Орбана эстонскими политиками

МИД Венгрии вызвал посла Эстонии из-за критики Орбана эстонскими политиками - РИА Новости, 17.08.2022

МИД Венгрии вызвал посла Эстонии из-за критики Орбана эстонскими политиками

Посол Эстонии был вызван в МИД Венгрии из-за критики премьер-министра страны Виктора Орбана со стороны эстонских политиков, сообщил госсекретарь венгерского МИД РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:26

2022-08-17T15:26

2022-08-17T15:26

в мире

урмас рейнсалу

марко михкельсон

владимир зеленский

будапешт

эстония

венгрия

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БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. Посол Эстонии был вызван в МИД Венгрии из-за критики премьер-министра страны Виктора Орбана со стороны эстонских политиков, сообщил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал заявления Орбана "подрывающими европейское единство", а председатель комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон назвал "пророссийскую" Венгрию "угрозой безопасности" страны.Политик также подчеркнул, что "венгерское правительство выступает на стороне мира", поскольку "мир - единственное решение физической угрозы, экономических вызовов, экономического и энергетического кризиса", продолжает принимать украинских беженцев и поставлять на Украину гуманитарную помощь."Я сказал послу, что такая критика странно звучит от министров и политиков страны, чье воздушное пространство охраняют венгерские солдаты и самолеты. Венгрия уже не в первый раз принимает участие в охране воздушного пространства Эстонии. Сейчас четыре истребителя Gripen и 50 солдат выполняют задачу венгерской армии. То есть венгерские солдаты работают на благо безопасности Эстонии, и безосновательная и лживая критика - это не то, чего мы ждем взамен", - отметил Менцер.Ранее Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы, "венгры - это не русские и не украинцы, а венгры" и Венгрия в текущем конфликте "выступает на стороне Венгрии".

https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809525945.html

будапешт

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венгрия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, урмас рейнсалу, марко михкельсон, владимир зеленский, будапешт, эстония, венгрия