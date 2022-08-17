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Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром - РИА Новости, 18.08.2022
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Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром - РИА Новости, 18.08.2022
Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Денис Матвеев и Олег Артемьев, у последнего из которых обнаружились проблемы со скафандром, вернулись на Международную космисческую станцию после выхода в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-17T20:19
2022-08-18T00:22
космос - риа наука
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Денис Матвеев и Олег Артемьев, у последнего из которых обнаружились проблемы со скафандром, вернулись на Международную космисческую станцию после выхода в космос. Соответствующее решение приняло российское руководство полетом МКС, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса"."Указание от руководства: мы идем в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка. — Прим. ред.)", — сказал космонавтам наземный специалист.В "Роскосмосе" отметили, что самочувствие космонавтов хорошее."Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос", — уточнили в госкорпорации.Ранее Артемьев был вынужден вернуться из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором. Он подключился к электропитанию станции. Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", его здоровью ничего не угрожает.По плану работа за бортом станции должна была продлиться 6 часов 44 минуты.
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космос - риа наука
Космос - РИА Наука
20:19 17.08.2022 (обновлено: 00:22 18.08.2022)
 
Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром

Космонавты Артемьев и Матвеев досрочно вернулись на МКС после выхода в открытый космос

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Денис Матвеев и Олег Артемьев, у последнего из которых обнаружились проблемы со скафандром, вернулись на Международную космисческую станцию после выхода в космос. Соответствующее решение приняло российское руководство полетом МКС, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса".
"Указание от руководства: мы идем в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка. — Прим. ред.)", — сказал космонавтам наземный специалист.
В "Роскосмосе" отметили, что самочувствие космонавтов хорошее.
"Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос", — уточнили в госкорпорации.
Ранее Артемьев был вынужден вернуться из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором. Он подключился к электропитанию станции. Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", его здоровью ничего не угрожает.
По плану работа за бортом станции должна была продлиться 6 часов 44 минуты.
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