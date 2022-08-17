https://ria.ru/20220817/kosmos-1810312318.html

Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром

Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром - РИА Новости, 18.08.2022

Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром

Денис Матвеев и Олег Артемьев, у последнего из которых обнаружились проблемы со скафандром, вернулись на Международную космисческую станцию после выхода в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-17T20:19

2022-08-17T20:19

2022-08-18T00:22

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Денис Матвеев и Олег Артемьев, у последнего из которых обнаружились проблемы со скафандром, вернулись на Международную космисческую станцию после выхода в космос. Соответствующее решение приняло российское руководство полетом МКС, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса"."Указание от руководства: мы идем в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка. — Прим. ред.)", — сказал космонавтам наземный специалист.В "Роскосмосе" отметили, что самочувствие космонавтов хорошее."Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос", — уточнили в госкорпорации.Ранее Артемьев был вынужден вернуться из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором. Он подключился к электропитанию станции. Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", его здоровью ничего не угрожает.По плану работа за бортом станции должна была продлиться 6 часов 44 минуты.

https://ria.ru/20220810/mks-1808506678.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

космос - риа наука