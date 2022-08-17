https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810180005.html

В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19

В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022

В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил готовность медучреждений к новой волне COVID-19 и призвал граждан к вакцинации и ревакцинации, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:20

2022-08-17T12:20

2022-08-17T12:20

ульяновская область

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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УЛЬЯНОВСК, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил готовность медучреждений к новой волне COVID-19 и призвал граждан к вакцинации и ревакцинации, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы эпидемиологической ситуации и принятых мер по подготовке учреждений здравоохранения к новой вспышке коронавирусной инфекции были рассмотрены на заседании штаба по комплексному развитию региона."Все мы устали от коронавируса, но, тем не менее, ситуация вновь может вернуться к тому, что придется вводить жесткие ограничения. Мы постоянно держим ситуацию на контроле, чтобы избежать этих мер. Очень большую роль в этом играет своевременная вакцинация", - приводите пресс-служба слова Русских.По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, с 13 июля в области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. С 8 по 14 августа, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость увеличилась в 1,8 раза. Всего за 15 дней августа зарегистрировано 1363 новых случаев заражения, за последние сутки выявлено 125. Больше всего заболевших в возрасте от 30 лет и старше, говорится в сообщении.В настоящее время в регионе развернута 51 койка для пациентов с коронавирусом. На стационарном лечении находится 47 человек, на амбулаторном – 952. В случае подъема заболеваемости в лечебных учреждениях будет развернуто необходимое количество коек. Сейчас стационары обеспечены лекарственными препаратами, в зависимости от наименований, на период от двух до восьми месяцев. На амбулаторном этапе запас лекарств позволяет обеспечить пациентов минимум на месяц. В Минздрав РФ регион направил заявку на выделение дополнительного финансирования в 180,9 миллиона рублей для дальнейшего обеспечения пациентов, которые будут проходить лечение на дому.Запас средств индивидуальной защиты для медицинских специалистов имеется в достаточном количестве. Также проработан вопрос с федеральными структурами и получено согласование о поставке в регион на безвозмездной основе средств индивидуальной защиты: 160 тысяч респираторов и костюмов, 16 тысяч медицинских перчаток и 160 тысяч защитных очков.В регионе функционируют 17 ПЦР-лабораторий. Тест-системы и расходные материалы в лабораториях имеются в необходимом количестве. Кроме того, в ближайшие две недели ожидается поставка 124,8 тысячи экспресс-тестов и 65,1 тысячи ПЦР-тестов, приводит пресс-служба данные регионального Минздрава.По итогам прошедшей недели темпы вакцинации составили более тысячи человек в сутки. Всего с 8 по 14 августа привились 6227 человек, что на 820 человек больше, чем в предыдущую неделю. На сегодняшний день остаток вакцины составляет 97585 доз, отмечает пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20220708/uchastki-1801263511.html

https://ria.ru/20220706/preobrazovanie-1800645002.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии