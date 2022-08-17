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В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810180005.html
В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19
В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил готовность медучреждений к новой волне COVID-19 и призвал граждан к вакцинации и ревакцинации, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:20
2022-08-17T12:20
ульяновская область
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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УЛЬЯНОВСК, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил готовность медучреждений к новой волне COVID-19 и призвал граждан к вакцинации и ревакцинации, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы эпидемиологической ситуации и принятых мер по подготовке учреждений здравоохранения к новой вспышке коронавирусной инфекции были рассмотрены на заседании штаба по комплексному развитию региона."Все мы устали от коронавируса, но, тем не менее, ситуация вновь может вернуться к тому, что придется вводить жесткие ограничения. Мы постоянно держим ситуацию на контроле, чтобы избежать этих мер. Очень большую роль в этом играет своевременная вакцинация", - приводите пресс-служба слова Русских.По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, с 13 июля в области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. С 8 по 14 августа, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость увеличилась в 1,8 раза. Всего за 15 дней августа зарегистрировано 1363 новых случаев заражения, за последние сутки выявлено 125. Больше всего заболевших в возрасте от 30 лет и старше, говорится в сообщении.В настоящее время в регионе развернута 51 койка для пациентов с коронавирусом. На стационарном лечении находится 47 человек, на амбулаторном – 952. В случае подъема заболеваемости в лечебных учреждениях будет развернуто необходимое количество коек. Сейчас стационары обеспечены лекарственными препаратами, в зависимости от наименований, на период от двух до восьми месяцев. На амбулаторном этапе запас лекарств позволяет обеспечить пациентов минимум на месяц. В Минздрав РФ регион направил заявку на выделение дополнительного финансирования в 180,9 миллиона рублей для дальнейшего обеспечения пациентов, которые будут проходить лечение на дому.Запас средств индивидуальной защиты для медицинских специалистов имеется в достаточном количестве. Также проработан вопрос с федеральными структурами и получено согласование о поставке в регион на безвозмездной основе средств индивидуальной защиты: 160 тысяч респираторов и костюмов, 16 тысяч медицинских перчаток и 160 тысяч защитных очков.В регионе функционируют 17 ПЦР-лабораторий. Тест-системы и расходные материалы в лабораториях имеются в необходимом количестве. Кроме того, в ближайшие две недели ожидается поставка 124,8 тысячи экспресс-тестов и 65,1 тысячи ПЦР-тестов, приводит пресс-служба данные регионального Минздрава.По итогам прошедшей недели темпы вакцинации составили более тысячи человек в сутки. Всего с 8 по 14 августа привились 6227 человек, что на 820 человек больше, чем в предыдущую неделю. На сегодняшний день остаток вакцины составляет 97585 доз, отмечает пресс-служба регионального правительства.
https://ria.ru/20220708/uchastki-1801263511.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии
Ульяновская область, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вакцинация россиян от COVID-19, Коронавирус в России
12:20 17.08.2022
 

В Ульяновской области проверили готовность к новой волне COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил готовность медучреждений к новой волне COVID-19 и призвал граждан к вакцинации и ревакцинации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопросы эпидемиологической ситуации и принятых мер по подготовке учреждений здравоохранения к новой вспышке коронавирусной инфекции были рассмотрены на заседании штаба по комплексному развитию региона.
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"Все мы устали от коронавируса, но, тем не менее, ситуация вновь может вернуться к тому, что придется вводить жесткие ограничения. Мы постоянно держим ситуацию на контроле, чтобы избежать этих мер. Очень большую роль в этом играет своевременная вакцинация", - приводите пресс-служба слова Русских.
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, с 13 июля в области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. С 8 по 14 августа, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость увеличилась в 1,8 раза. Всего за 15 дней августа зарегистрировано 1363 новых случаев заражения, за последние сутки выявлено 125. Больше всего заболевших в возрасте от 30 лет и старше, говорится в сообщении.
В настоящее время в регионе развернута 51 койка для пациентов с коронавирусом. На стационарном лечении находится 47 человек, на амбулаторном – 952. В случае подъема заболеваемости в лечебных учреждениях будет развернуто необходимое количество коек. Сейчас стационары обеспечены лекарственными препаратами, в зависимости от наименований, на период от двух до восьми месяцев. На амбулаторном этапе запас лекарств позволяет обеспечить пациентов минимум на месяц. В Минздрав РФ регион направил заявку на выделение дополнительного финансирования в 180,9 миллиона рублей для дальнейшего обеспечения пациентов, которые будут проходить лечение на дому.
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Запас средств индивидуальной защиты для медицинских специалистов имеется в достаточном количестве. Также проработан вопрос с федеральными структурами и получено согласование о поставке в регион на безвозмездной основе средств индивидуальной защиты: 160 тысяч респираторов и костюмов, 16 тысяч медицинских перчаток и 160 тысяч защитных очков.
В регионе функционируют 17 ПЦР-лабораторий. Тест-системы и расходные материалы в лабораториях имеются в необходимом количестве. Кроме того, в ближайшие две недели ожидается поставка 124,8 тысячи экспресс-тестов и 65,1 тысячи ПЦР-тестов, приводит пресс-служба данные регионального Минздрава.
По итогам прошедшей недели темпы вакцинации составили более тысячи человек в сутки. Всего с 8 по 14 августа привились 6227 человек, что на 820 человек больше, чем в предыдущую неделю. На сегодняшний день остаток вакцины составляет 97585 доз, отмечает пресс-служба регионального правительства.
 
Ульяновская областьЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в России
 
 
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