https://ria.ru/20220817/konkurs-1810235648.html
На ВЭФ пройдет конкурс проектов экологических инициатив среди молодежи
На ВЭФ пройдет конкурс проектов экологических инициатив среди молодежи - РИА Новости, 17.08.2022
На ВЭФ пройдет конкурс проектов экологических инициатив среди молодежи
Российский экологический оператор проведет совместно с Фондом Росконгресс и Фондом "Контент" конкурс проектов среди молодежи в рамках форума "ВЭФ.Юниор" с 5 по... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:08
2022-08-17T16:08
2022-08-17T17:25
восточный экономический форум (вэф)
россия
"фонд "росконгресс"
экология
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Российский экологический оператор проведет совместно с Фондом Росконгресс и Фондом "Контент" конкурс проектов среди молодежи в рамках форума "ВЭФ.Юниор" с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росконгресса.К участию будут приниматься описания экологических инициатив в области устойчивого развития, а также проекты по формированию правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Например, участники должны будут придумать, как сформировать образ "зеленых" городов нашей страны."На Восточном экономическом форуме у нас будет отдельная секция для юного поколения – „ВЭФ.Юниор“. В рамках этой площадки мы проведем конкурс, который позволит найти перспективные и инновационные проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. Уверены, участники продемонстрируют новые решения по организации общественно значимых мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычек, традиций и знакомство с современными методами обращения и утилизации ТКО", – сказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.Принимаются индивидуально выполненные проекты в трех номинациях: "Технологические и цифровые проекты", "Частные экоинициативы", "Экология-АРТ". В первой номинации рассматриваются проекты, связанные с сервисами и решениями, основанными на цифровых технологиях: ПО, комплексные решения по автоматизации, а также любые "умные" устройства, датчики пр. Во второй – проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. В третьей – проекты, направленные на формирование образа "зеленых" городов и населенных пунктов нашей страны: общественные пространства, знаковые места, с применением вторично используемых материалов.Конкурс проводится по возрастным группам – 14−16 и 17−18 лет. Его победители будут награждены дипломами и памятными призами от организаторов и партнеров ВЭФ-2022.
https://ria.ru/20220812/vef-1809216329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум (вэф), россия, "фонд "росконгресс", экология
Восточный экономический форум (ВЭФ), Россия, "Фонд "Росконгресс", Экология
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Российский экологический оператор проведет совместно с Фондом Росконгресс и Фондом "Контент" конкурс проектов среди молодежи в рамках форума "ВЭФ.Юниор" с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росконгресса.
К участию будут приниматься описания экологических инициатив в области устойчивого развития, а также проекты по формированию правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Например, участники должны будут придумать, как сформировать образ "зеленых" городов нашей страны.
"На Восточном экономическом форуме у нас будет отдельная секция для юного поколения – „ВЭФ.Юниор“. В рамках этой площадки мы проведем конкурс, который позволит найти перспективные и инновационные проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. Уверены, участники продемонстрируют новые решения по организации общественно значимых мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычек, традиций и знакомство с современными методами обращения и утилизации ТКО", – сказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев
.
Принимаются индивидуально выполненные проекты в трех номинациях: "Технологические и цифровые проекты", "Частные экоинициативы", "Экология-АРТ". В первой номинации рассматриваются проекты, связанные с сервисами и решениями, основанными на цифровых технологиях: ПО, комплексные решения по автоматизации, а также любые "умные" устройства, датчики пр. Во второй – проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. В третьей – проекты, направленные на формирование образа "зеленых" городов и населенных пунктов нашей страны: общественные пространства, знаковые места, с применением вторично используемых материалов.
"Мы верим, что даже малые дела могут принести большую пользу, поэтому к рассмотрению принимаются проекты любого масштаба. Своей конкурсной работой участники могут предложить новые решения, внести предложения по охране окружающей среды и популяризации раздельного сбора ТКО в сферах экономики и жизни, креативные подходы к организации и проведению социально значимых событий экологической повестки России
, региона и малой родины с интеграцией темы раздельного сбора ТКО и популяризации экологического образа жизни", – отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.
Конкурс проводится по возрастным группам – 14−16 и 17−18 лет. Его победители будут награждены дипломами и памятными призами от организаторов и партнеров ВЭФ-2022.