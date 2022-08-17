https://ria.ru/20220817/konkurs-1810235648.html

На ВЭФ пройдет конкурс проектов экологических инициатив среди молодежи

На ВЭФ пройдет конкурс проектов экологических инициатив среди молодежи - РИА Новости, 17.08.2022

На ВЭФ пройдет конкурс проектов экологических инициатив среди молодежи

Российский экологический оператор проведет совместно с Фондом Росконгресс и Фондом "Контент" конкурс проектов среди молодежи в рамках форума "ВЭФ.Юниор" с 5 по... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:08

2022-08-17T16:08

2022-08-17T17:25

восточный экономический форум (вэф)

россия

"фонд "росконгресс"

экология

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Российский экологический оператор проведет совместно с Фондом Росконгресс и Фондом "Контент" конкурс проектов среди молодежи в рамках форума "ВЭФ.Юниор" с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росконгресса.К участию будут приниматься описания экологических инициатив в области устойчивого развития, а также проекты по формированию правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Например, участники должны будут придумать, как сформировать образ "зеленых" городов нашей страны."На Восточном экономическом форуме у нас будет отдельная секция для юного поколения – „ВЭФ.Юниор“. В рамках этой площадки мы проведем конкурс, который позволит найти перспективные и инновационные проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. Уверены, участники продемонстрируют новые решения по организации общественно значимых мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычек, традиций и знакомство с современными методами обращения и утилизации ТКО", – сказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.Принимаются индивидуально выполненные проекты в трех номинациях: "Технологические и цифровые проекты", "Частные экоинициативы", "Экология-АРТ". В первой номинации рассматриваются проекты, связанные с сервисами и решениями, основанными на цифровых технологиях: ПО, комплексные решения по автоматизации, а также любые "умные" устройства, датчики пр. Во второй – проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. В третьей – проекты, направленные на формирование образа "зеленых" городов и населенных пунктов нашей страны: общественные пространства, знаковые места, с применением вторично используемых материалов.Конкурс проводится по возрастным группам – 14−16 и 17−18 лет. Его победители будут награждены дипломами и памятными призами от организаторов и партнеров ВЭФ-2022.

https://ria.ru/20220812/vef-1809216329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

восточный экономический форум (вэф), россия, "фонд "росконгресс", экология