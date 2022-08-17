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В Москве открылась коллегия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

В Москве открылась коллегия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - РИА Новости, 17.08.2022

В Москве открылась коллегия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский открыл полугодовую Коллегию, собравшую в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:08

2022-08-17T16:08

2022-08-17T16:08

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МОСКВА, 17 авг - ПАО "Россети Центр". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский открыл полугодовую Коллегию, собравшую в Москве руководителей Исполнительного аппарата и филиалов Обществ. К работе Коллегии онлайн присоединились 17 200 человек.Основная повестка мероприятия – подведение итогов деятельности компаний за первую половину 2022 года.Игорь Маковский подчеркнул, что уже вторая Коллегия проходит в условиях беспрецедентных изменений, с которыми столкнулась не только отрасль, но и вся страна в целом. При этом энергетики не поменяли стратегические цели по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Были скорректированы лишь пути их достижения, для чего ускоренными темпами внедряются в работу самые современные отечественные технологии и новейшие разработки.Отдельной темой на мероприятии стало применение в производственных отношениях передовых подходов обновленной Программы безопасности труда. Цель реализуемых мероприятий по данному направлению – не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить."Благодаря слаженной и планомерной работе "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" сохранили качество и надежность функционирования энергокомплекса во всех регионах нашего присутствия, включая приграничные районы, несмотря на масштабные ограничения и угрозы. Более того – безусловно выдержав все производственные показатели, мы смогли на высоком уровне выполнить задачи, поставленных перед нами Правительством Российской Федерации, по восстановлению электроснабжения на сопредельных территориях", – заявил Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы