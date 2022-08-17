https://ria.ru/20220817/kolchak-1810212774.html
Суд отказался выдать материалы дела адмирала Колчака историку
Суд отказался выдать материалы дела адмирала Колчака историку - РИА Новости, 17.08.2022
Суд отказался выдать материалы дела адмирала Колчака историку
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу эстонского историка Игоря Копытина на отказ архива ФСБ предоставить ему материалы уголовного дела... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:10
2022-08-17T14:10
2022-08-17T14:10
россия
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
гражданская война в россии (1917-1922)
александр колчак
эстония
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу эстонского историка Игоря Копытина на отказ архива ФСБ предоставить ему материалы уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщили РИА Новости в суде."Суд отклонил кассационную жалобу", - сказали в суде.Ранее представитель истца Артем Кутловский рассказал РИА Новости, что Копытин является известным эстонским военным историком, его научные исследования касаются различных аспектов Гражданской войны в России, включая фигуру адмирала Колчака. Копытин попросил предоставить ему доступ к материалам его уголовного дела, однако Центральный архив ФСБ ему в этом отказал.По словам Копытина, несмотря на то, что дело Колчака рассекречено, ФСБ утверждает, что механизм доступа к архивным материалам в отношении нереабилитированных лиц (Колчаку было отказано в реабилитации) российским законодательством не предусмотрен, даже если нет причин закрывать доступ к информации (государственная тайна, защита частной жизни).Историк оспорил решение архива в Мещанском суде, Мосгорсуде, а затем обратился в кассационный суд. Следующим шагом может стать обращение в Верховный суд РФ.Колчак был руководителем Белого движения во время Гражданской войны в России. Его расстреляли в 1920 году. Истцы указывают, что с момента создания документов прошло более 100 лет, а их изучение важно для страны и общества.
https://ria.ru/20211111/yaponiya-1758569666.html
https://ria.ru/20220104/zoloto-1762080132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, гражданская война в россии (1917-1922), александр колчак, эстония
Россия, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Гражданская война в России (1917-1922), Александр Колчак, Эстония
Суд отказался выдать материалы дела адмирала Колчака историку
Кассационный суд отказался выдать эстонскому историку Копытину материалы дела Колчака
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу эстонского историка Игоря Копытина на отказ архива ФСБ предоставить ему материалы уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил кассационную жалобу", - сказали в суде.
Ранее представитель истца Артем Кутловский рассказал РИА Новости, что Копытин является известным эстонским военным историком, его научные исследования касаются различных аспектов Гражданской войны в России
, включая фигуру адмирала Колчака. Копытин попросил предоставить ему доступ к материалам его уголовного дела, однако Центральный архив ФСБ
ему в этом отказал.
По словам Копытина, несмотря на то, что дело Колчака рассекречено, ФСБ утверждает, что механизм доступа к архивным материалам в отношении нереабилитированных лиц (Колчаку было отказано в реабилитации) российским законодательством не предусмотрен, даже если нет причин закрывать доступ к информации (государственная тайна, защита частной жизни).
Историк оспорил решение архива в Мещанском суде, Мосгорсуде
, а затем обратился в кассационный суд. Следующим шагом может стать обращение в Верховный суд РФ.
Колчак был руководителем Белого движения во время Гражданской войны в России. Его расстреляли в 1920 году. Истцы указывают, что с момента создания документов прошло более 100 лет, а их изучение важно для страны и общества.