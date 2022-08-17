16:05 17.08.2022 (обновлено: 16:06 17.08.2022)
МИД КНР и посол США в Китае начали дискуссию о климате в Twitter
В Twitter МИД КНР и посол США Бернс начали дискуссию о Пекинском климатическом договоре
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел КНР и посол США в Китае Николас Бернс уже несколько дней ведут оживленный спор в Twitter по вопросам изменения климата после недавней приостановки Пекином климатического диалога с Вашингтоном, китайский МИД призывает США прекратить бездействовать, а Бернс просит КНР вернуться к диалогу.
Спор начался в воскресенье, когда Бернс поделился на своей странице в Twitter постом МИД Китая от 10 августа, в котором приводится цитата официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня, заявившего, что "США должны со всей серьезностью взять на себя ответственность и исполнить свой долг в сфере изменения климата, а также прекратить искать оправдания своему бездействию".
"США принимают меры в вопросах изменения климата. Недавно Конгресс одобрил законопроект, который стал самой большой инвестицией в климат в нашей истории, благодаря ему мы сможем сократить выбросы в США примерно на 40% к 2030 году. КНР должна обратить на это внимание и пересмотреть свое решение о приостановке сотрудничества с США в области климата", - написал Бернс в подписи к ретвиту.
Во вторник министерство иностранных дел Китая ответило на это заявление посла, написав "рады это слышать, но, что действительно имеет значение, так это смогут ли США это осуществить". В среду Бернс продолжил виртуальную дискуссию с китайским внешнеполитическим ведомством, написав, что "Акт сокращения инфляции" уже стал законом.
"Можете быть уверены, США выполнят свое обещание. Но борьба с климатическими изменениями - это наша общая ответственность: на долю КНР приходится 27% всех выбросов в мире, а на долю США - 11%. Так почему бы КНР не возобновить наш диалог по климату? Мы готовы", - написал Бернс.
Во вторник президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа посетила Тайвань, что стало первым визитом американского чиновника такого ранга на остров с 1997 года. В ответ Пекин провел вокруг Тайваня масштабные военные учения, ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, а также приостановил сотрудничество с Вашингтоном в ряде сфер, в том числе, по вопросам климата.
В ноябре 2021 года в Глазго на климатическом саммите ООН Китай и США подписали декларацию о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Согласно этому документу, обе страны обязуются до 2030 года вместе бороться за то, чтобы рост средней температуры в земной атмосфере не превысил 1,5 градуса по Цельсию, как это записано в Парижском соглашении. Также стороны договорились сокращать выбросы метана, сотрудничать в области политики распределенной генерации – строить небольшие электростанции на возобновляемых источниках энергии, а излишки отправлять в электросеть.
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