https://ria.ru/20220817/kitay-1810170947.html

В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022

В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

Китай высоко ценит высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:33

2022-08-17T11:33

2022-08-17T11:33

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владимир путин

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ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Китай высоко ценит высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно спланированной провокацией, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что визит Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран, тщательно спланированная провокация. По его словам, США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в АТР."Китай высоко ценит позицию, которую высказал президент России Владимир Путин", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявления российского лидера.Он также отметил, что с момента, как Пелоси посетила Тайвань, более 170 стран выразили справедливое мнение, подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая" и поддержали усилия Китая по защите его государственного суверенитета и территориальной целостности."Недавние высказывания президента Путина, которые вы упомянули, являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России, а также проявлением последовательной и твердой взаимной поддержки двух стран по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон", - указал он.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай готов продолжать работать вместе с международным сообществом, чтобы совместными усилиями защищать цели и принципы Устава ООН, и мира и стабильности в регионе и во всем мире.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220817/mid-1810162220.html

https://ria.ru/20220816/pelosi-1809965573.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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