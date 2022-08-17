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В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022
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В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань
В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022
В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань
Китай высоко ценит высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:33
2022-08-17T11:33
в мире
китай
тайвань
россия
оон
визит пелоси на тайвань
владимир путин
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ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Китай высоко ценит высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно спланированной провокацией, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что визит Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран, тщательно спланированная провокация. По его словам, США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в АТР."Китай высоко ценит позицию, которую высказал президент России Владимир Путин", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявления российского лидера.Он также отметил, что с момента, как Пелоси посетила Тайвань, более 170 стран выразили справедливое мнение, подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая" и поддержали усилия Китая по защите его государственного суверенитета и территориальной целостности."Недавние высказывания президента Путина, которые вы упомянули, являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России, а также проявлением последовательной и твердой взаимной поддержки двух стран по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон", - указал он.Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай готов продолжать работать вместе с международным сообществом, чтобы совместными усилиями защищать цели и принципы Устава ООН, и мира и стабильности в регионе и во всем мире.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220817/mid-1810162220.html
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в мире, китай, тайвань, россия, оон, визит пелоси на тайвань, владимир путин
В мире, Китай, Тайвань, Россия, ООН, Визит Пелоси на Тайвань, Владимир Путин
11:33 17.08.2022
 
В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

В МИД Китая заявили, что в КНР высоко ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Chiang Ying-yingРекламный щит приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
Рекламный щит приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Рекламный щит приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Китай высоко ценит высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно спланированной провокацией, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что визит Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран, тщательно спланированная провокация. По его словам, США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в АТР.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:04
Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД
"Китай высоко ценит позицию, которую высказал президент России Владимир Путин", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявления российского лидера.
Он также отметил, что с момента, как Пелоси посетила Тайвань, более 170 стран выразили справедливое мнение, подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая" и поддержали усилия Китая по защите его государственного суверенитета и территориальной целостности.
"Недавние высказывания президента Путина, которые вы упомянули, являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России, а также проявлением последовательной и твердой взаимной поддержки двух стран по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон", - указал он.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 12:41
Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай готов продолжать работать вместе с международным сообществом, чтобы совместными усилиями защищать цели и принципы Устава ООН, и мира и стабильности в регионе и во всем мире.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 01:31
Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань
 
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