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МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 17.08.2022
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МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем
МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 17.08.2022
МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем
В этом году товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава департамента экономического... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:28
2022-08-17T15:58
экономика
россия
китай
дмитрий биричевский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В этом году товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский."С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиарда долларов. В этом году он растет колоссальными темпами", — сказал он.По словам дипломата, за последние 20 с лишним лет Россия и Китай выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил 100 миллиардов долларов, после чего лидеры двух стран поставили задачу увеличить его вдвое к 2024 году. В прошлом году товарооборот составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. А в начале августа сообщалось, что за семь месяцев этого года он увеличился практически на треть — до 97,71 миллиарда. При этом только за июнь товарооборот оценивается в 16,79 миллиарда долларов: 10,02 миллиарда — экспорт из России, 6,77 миллиарда — китайский импорт.
https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809513157.html
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экономика, россия, китай, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Биричевский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:28 17.08.2022 (обновлено: 15:58 17.08.2022)
 
МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем

В МИД России заявили о колоссальных темпах роста товарооборота между Россией и Китаем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В этом году товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиарда долларов. В этом году он растет колоссальными темпами", — сказал он.
По словам дипломата, за последние 20 с лишним лет Россия и Китай выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.
В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил 100 миллиардов долларов, после чего лидеры двух стран поставили задачу увеличить его вдвое к 2024 году.
В прошлом году товарооборот составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. А в начале августа сообщалось, что за семь месяцев этого года он увеличился практически на треть — до 97,71 миллиарда. При этом только за июнь товарооборот оценивается в 16,79 миллиарда долларов: 10,02 миллиарда — экспорт из России, 6,77 миллиарда — китайский импорт.
Ярмарка школьных товаров в Московском доме книги - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Нам нужна победа в экономической войне
 
ЭкономикаРоссияКитайДмитрий БиричевскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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