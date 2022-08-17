https://ria.ru/20220817/kitay-1810168752.html

МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем

МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 17.08.2022

МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем

В этом году товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава департамента экономического... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:28

2022-08-17T11:28

2022-08-17T15:58

экономика

россия

китай

дмитрий биричевский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В этом году товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский."С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиарда долларов. В этом году он растет колоссальными темпами", — сказал он.По словам дипломата, за последние 20 с лишним лет Россия и Китай выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил 100 миллиардов долларов, после чего лидеры двух стран поставили задачу увеличить его вдвое к 2024 году. В прошлом году товарооборот составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. А в начале августа сообщалось, что за семь месяцев этого года он увеличился практически на треть — до 97,71 миллиарда. При этом только за июнь товарооборот оценивается в 16,79 миллиарда долларов: 10,02 миллиарда — экспорт из России, 6,77 миллиарда — китайский импорт.

https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809513157.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)