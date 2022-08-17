11:28 17.08.2022 (обновлено: 15:58 17.08.2022)
МИД сообщил о колоссальном росте товарооборота с Китаем
В МИД России заявили о колоссальных темпах роста товарооборота между Россией и Китаем
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В этом году товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
"С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиарда долларов. В этом году он растет колоссальными темпами", — сказал он.
По словам дипломата, за последние 20 с лишним лет Россия и Китай выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.
В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил 100 миллиардов долларов, после чего лидеры двух стран поставили задачу увеличить его вдвое к 2024 году.
В прошлом году товарооборот составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. А в начале августа сообщалось, что за семь месяцев этого года он увеличился практически на треть — до 97,71 миллиарда. При этом только за июнь товарооборот оценивается в 16,79 миллиарда долларов: 10,02 миллиарда — экспорт из России, 6,77 миллиарда — китайский импорт.
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