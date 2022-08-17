https://ria.ru/20220817/kitay-1810131288.html

Китай заявил о начале военных учений в Желтом море

Китай заявил о начале военных учений в Желтом море - РИА Новости, 17.08.2022

Китай заявил о начале военных учений в Желтом море

Китай с 17 по 19 августа проводит военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны, следует из... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T07:15

2022-08-17T07:15

2022-08-17T07:28

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нэнси пелоси

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сша

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости. Китай с 17 по 19 августа проводит военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.Управление уточнило, что в период с 8.30 (3.30 мск) 17 августа до 17.00 (12.00 мск) 19 августа в части акватории Желтого моря пройдут военные учения. Проход кораблей в районах, координаты которых приведены на сайте ведомства, на время учений запрещен.Во вторник армия Китая провела учения в пяти зонах Южно-Китайского моря у побережья провинции Гуандун, а в понедельник — в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива.Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа — группа во главе с сенатором Эдом Марки.Официальные отношения между Пекином и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220816/ucheniya-1809893696.html

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809691597.html

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в мире, справки, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань