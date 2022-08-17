07:15 17.08.2022 (обновлено: 07:28 17.08.2022)
Китай заявил о начале военных учений в Желтом море
Китай заявил о проведении военных учений 17-19 августа в акватории Желтого моря
© AP Photo / Kin CheungМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу"
© AP Photo / Kin Cheung
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу". Архивное фото
ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости. Китай с 17 по 19 августа проводит военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
Управление уточнило, что в период с 8.30 (3.30 мск) 17 августа до 17.00 (12.00 мск) 19 августа в части акватории Желтого моря пройдут военные учения. Проход кораблей в районах, координаты которых приведены на сайте ведомства, на время учений запрещен.
Во вторник армия Китая провела учения в пяти зонах Южно-Китайского моря у побережья провинции Гуандун, а в понедельник — в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива.
Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа — группа во главе с сенатором Эдом Марки.
Официальные отношения между Пекином и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
15 августа, 13:32На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая