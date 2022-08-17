Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил о начале военных учений в Желтом море - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/kitay-1810131288.html
Китай заявил о начале военных учений в Желтом море
Китай заявил о начале военных учений в Желтом море - РИА Новости, 17.08.2022
Китай заявил о начале военных учений в Желтом море
Китай с 17 по 19 августа проводит военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны, следует из... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:15
2022-08-17T07:28
в мире
справки
нэнси пелоси
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805238608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d84f58d3c62ffb1221e22aa5ec91dce5.jpg
ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости. Китай с 17 по 19 августа проводит военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.Управление уточнило, что в период с 8.30 (3.30 мск) 17 августа до 17.00 (12.00 мск) 19 августа в части акватории Желтого моря пройдут военные учения. Проход кораблей в районах, координаты которых приведены на сайте ведомства, на время учений запрещен.Во вторник армия Китая провела учения в пяти зонах Южно-Китайского моря у побережья провинции Гуандун, а в понедельник — в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива.Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа — группа во главе с сенатором Эдом Марки.Официальные отношения между Пекином и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220816/ucheniya-1809893696.html
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809691597.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805238608_74:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7135b81bcf01d8a5c9b5629418f6f5fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
В мире, Справки, Нэнси Пелоси, Китай, Тайвань, США, Народно-освободительная армия Китая, Визит Пелоси на Тайвань
07:15 17.08.2022 (обновлено: 07:28 17.08.2022)
 
Китай заявил о начале военных учений в Желтом море

Китай заявил о проведении военных учений 17-19 августа в акватории Желтого моря

© AP Photo / Kin CheungМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу"
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата Циньчжоу - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости. Китай с 17 по 19 августа проводит военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
Управление уточнило, что в период с 8.30 (3.30 мск) 17 августа до 17.00 (12.00 мск) 19 августа в части акватории Желтого моря пройдут военные учения. Проход кораблей в районах, координаты которых приведены на сайте ведомства, на время учений запрещен.
Люди наблюдают за пусками ракет во время учений армии Китая в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 08:55
На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией
Во вторник армия Китая провела учения в пяти зонах Южно-Китайского моря у побережья провинции Гуандун, а в понедельник — в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива.
Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа — группа во главе с сенатором Эдом Марки.
Официальные отношения между Пекином и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 13:32
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая
 
В миреСправкиНэнси ПелосиКитайТайваньСШАНародно-освободительная армия КитаяВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала