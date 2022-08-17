https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе - РИА Новости, 17.08.2022
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе
Итальянский художник Йорит Агоч, выступивший против отмены русской культуры на Западе, нарисует портрет живописца Караваджо на стене дома в Балашихе на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:45
2022-08-17T12:45
2022-08-17T15:03
культура
балашиха
россия
италия
общество
культура
караваджо
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810188891_0:0:905:509_1920x0_80_0_0_2849a4ffed66086f857c9754299c5f2c.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Итальянский художник Йорит Агоч, выступивший против отмены русской культуры на Западе, нарисует портрет живописца Караваджо на стене дома в Балашихе на фестивале "Культурный код", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Итальянский художник Йорит Агоч, который выступил против отмены русской культуры на западе, приедет в Россию и создаст уникальный мурал в Балашихе на фестивале "Культурный код", - сказано в сообщении.Отмечается, что художник изобразит на стене одного из пятнадцатиэтажных домов портрет итальянского живописца Караваджо.Ранее Агоч написал портрет Федора Достоевского на фасаде здания в Италии. Портрет итальянского классика на здании в России, по словам художника, – знак дружбы между странами."Я считаю Караваджо одним из величайших итальянских художников всех времен. Федор Достоевский, которого я писал в Италии, на мой взгляд, равносилен его фигуре... Задумка в том, чтобы создавать мосты дружбы между двумя странами. Именно поэтому в Италии – великий деятель русской культуры и искусства, а в России – великий итальянский художник", – приводятся в релизе слова Агоча.
https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html
https://ria.ru/20220702/kultura-1799841058.html
балашиха
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810188891_226:0:905:509_1920x0_80_0_0_4d6b87013936aacd6dc91a94fe86a5d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, россия, италия, общество, культура, караваджо, новости культуры
Культура, Балашиха, Россия, Италия, Общество, Культура, Караваджо, Новости культуры
12:45 17.08.2022 (обновлено: 15:03 17.08.2022)
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе
Итальянский художник, выступивший против отмены русской культуры, создаст мурал в Балашихе