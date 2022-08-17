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Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе - РИА Новости, 17.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе - РИА Новости, 17.08.2022
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе
Итальянский художник Йорит Агоч, выступивший против отмены русской культуры на Западе, нарисует портрет живописца Караваджо на стене дома в Балашихе на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:45
2022-08-17T15:03
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балашиха
россия
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культура
караваджо
новости культуры
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Итальянский художник Йорит Агоч, выступивший против отмены русской культуры на Западе, нарисует портрет живописца Караваджо на стене дома в Балашихе на фестивале "Культурный код", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Итальянский художник Йорит Агоч, который выступил против отмены русской культуры на западе, приедет в Россию и создаст уникальный мурал в Балашихе на фестивале "Культурный код", - сказано в сообщении.Отмечается, что художник изобразит на стене одного из пятнадцатиэтажных домов портрет итальянского живописца Караваджо.Ранее Агоч написал портрет Федора Достоевского на фасаде здания в Италии. Портрет итальянского классика на здании в России, по словам художника, – знак дружбы между странами."Я считаю Караваджо одним из величайших итальянских художников всех времен. Федор Достоевский, которого я писал в Италии, на мой взгляд, равносилен его фигуре... Задумка в том, чтобы создавать мосты дружбы между двумя странами. Именно поэтому в Италии – великий деятель русской культуры и искусства, а в России – великий итальянский художник", – приводятся в релизе слова Агоча.
https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html
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балашиха, россия, италия, общество, культура, караваджо, новости культуры
Культура, Балашиха, Россия, Италия, Общество, Культура, Караваджо, Новости культуры
12:45 17.08.2022 (обновлено: 15:03 17.08.2022)
 
Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе

Итальянский художник, выступивший против отмены русской культуры, создаст мурал в Балашихе

© Фото : "Россия – страна возможностей"Художник Йорит Агоч обнародовал эскиз работы, которую он выполнит на Международном фестивале уличного искусства "Культурный код"
Художник Йорит Агоч обнародовал эскиз работы, которую он выполнит на Международном фестивале уличного искусства Культурный код - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : "Россия – страна возможностей"
Художник Йорит Агоч обнародовал эскиз работы, которую он выполнит на Международном фестивале уличного искусства "Культурный код"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Итальянский художник Йорит Агоч, выступивший против отмены русской культуры на Западе, нарисует портрет живописца Караваджо на стене дома в Балашихе на фестивале "Культурный код", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"Итальянский художник Йорит Агоч, который выступил против отмены русской культуры на западе, приедет в Россию и создаст уникальный мурал в Балашихе на фестивале "Культурный код", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что художник изобразит на стене одного из пятнадцатиэтажных домов портрет итальянского живописца Караваджо.
Ранее Агоч написал портрет Федора Достоевского на фасаде здания в Италии. Портрет итальянского классика на здании в России, по словам художника, – знак дружбы между странами.
"Я считаю Караваджо одним из величайших итальянских художников всех времен. Федор Достоевский, которого я писал в Италии, на мой взгляд, равносилен его фигуре... Задумка в том, чтобы создавать мосты дружбы между двумя странами. Именно поэтому в Италии – великий деятель русской культуры и искусства, а в России – великий итальянский художник", – приводятся в релизе слова Агоча.
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