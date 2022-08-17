https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html

Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе

Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе - РИА Новости, 17.08.2022

Итальянский художник нарисует портрет Караваджо на стене дома в Балашихе

Итальянский художник Йорит Агоч, выступивший против отмены русской культуры на Западе, нарисует портрет живописца Караваджо на стене дома в Балашихе на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:45

2022-08-17T12:45

2022-08-17T15:03

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Итальянский художник Йорит Агоч, выступивший против отмены русской культуры на Западе, нарисует портрет живописца Караваджо на стене дома в Балашихе на фестивале "Культурный код", говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Итальянский художник Йорит Агоч, который выступил против отмены русской культуры на западе, приедет в Россию и создаст уникальный мурал в Балашихе на фестивале "Культурный код", - сказано в сообщении.Отмечается, что художник изобразит на стене одного из пятнадцатиэтажных домов портрет итальянского живописца Караваджо.Ранее Агоч написал портрет Федора Достоевского на фасаде здания в Италии. Портрет итальянского классика на здании в России, по словам художника, – знак дружбы между странами."Я считаю Караваджо одним из величайших итальянских художников всех времен. Федор Достоевский, которого я писал в Италии, на мой взгляд, равносилен его фигуре... Задумка в том, чтобы создавать мосты дружбы между двумя странами. Именно поэтому в Италии – великий деятель русской культуры и искусства, а в России – великий итальянский художник", – приводятся в релизе слова Агоча.

https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html

https://ria.ru/20220702/kultura-1799841058.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

балашиха, россия, италия, общество, культура, караваджо, новости культуры