https://ria.ru/20220817/kherson-1810185929.html

В Херсонской области утвердили новое территориальное деление

В Херсонской области утвердили новое территориальное деление - РИА Новости, 17.08.2022

В Херсонской области утвердили новое территориальное деление

В Херсонской области утвердили новое административно-территориальное деление, что позволит ускорить процесс интеграции в состав РФ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:31

2022-08-17T12:31

2022-08-17T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. В Херсонской области утвердили новое административно-территориальное деление, что позволит ускорить процесс интеграции в состав РФ, сообщила пресс-служба администрации региона."Созданы Херсонский и Новокаховский городские, а также 18 муниципальных округов. Административным центром останется Херсон", - говорится в сообщении.Соответствующий указ подписан главой администрации региона."Это ускорит процесс интеграции нашей области в состав РФ, позволит более эффективно решать задачи социально-экономического, политического и культурного развития, повысит самостоятельность местных органов власти в управлении ресурсами и улучшит качество жизни граждан", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220814/kherson-1809449745.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон