https://ria.ru/20220817/khatiko-1810150603.html
Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту хозяев
Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту хозяев - РИА Новости, 17.08.2022
Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту хозяев
Хаски три недели ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск, рассказали в пресс-службах воздушной гавани и городской мэрии. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:14
2022-08-17T10:14
2022-08-17T15:54
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ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Хаски три недели ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск, рассказали в пресс-службах воздушной гавани и городской мэрии.По сведениям аэропорта, породистый пес ежедневно приходил на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. Сотрудники аэропорта подкармливали его и пытались узнать, кто его хозяева, а если их нет — найти ему новую семью."Наш пушистый друг вернулся домой. Восьмимесячный хаски Буран несколько недель гостил на нашей привокзальной площади. На время, пока мы не нашли хозяев, он находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск", — сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале, отметив, что владельцев удалось найти с помощью подписчиков.Как выяснилось, пес оказался очень активным и сбежал, пока хозяева были в отпуске."В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно. На видео из дома он весело виляет хвостом и всем передает привет", — рассказали в аэропорту.Мэрия Хабаровска уточнила, что пес гостил в аэропорту три недели. Сотрудникам городской администрации удалось узнать, что хозяева оставили питомца на попечение соседей, но тот не стал мириться с ограничением свободы и сбежал на поиски хозяев.
https://ria.ru/20220609/sobaki-1794305613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровск, собаки, новости - туризм
Общество, Хабаровск, Собаки, Туризм, Новости - Туризм
10:14 17.08.2022 (обновлено: 15:54 17.08.2022)
Хабаровский "Хатико" три недели ждал в аэропорту хозяев
Хаски Буран три недели ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск
ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости.
Хаски три недели ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск, рассказали
в пресс-службах воздушной гавани и городской мэрии.
По сведениям аэропорта, породистый пес ежедневно приходил на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. Сотрудники аэропорта подкармливали его и пытались узнать, кто его хозяева, а если их нет — найти ему новую семью.
"Наш пушистый друг вернулся домой. Восьмимесячный хаски Буран несколько недель гостил на нашей привокзальной площади. На время, пока мы не нашли хозяев, он находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск
", — сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале
, отметив, что владельцев удалось найти с помощью подписчиков.
Как выяснилось, пес оказался очень активным и сбежал, пока хозяева были в отпуске.
"В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно. На видео из дома он весело виляет хвостом и всем передает привет", — рассказали в аэропорту.
Мэрия Хабаровска уточнила, что пес гостил в аэропорту три недели. Сотрудникам городской администрации удалось узнать, что хозяева оставили питомца на попечение соседей, но тот не стал мириться с ограничением свободы и сбежал на поиски хозяев.