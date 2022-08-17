https://ria.ru/20220817/kharlashkin-1810334936.html

СК назвал причину задержания зампреда правительства Ленинградской области

СК назвал причину задержания зампреда правительства Ленинградской области - РИА Новости, 17.08.2022

СК назвал причину задержания зампреда правительства Ленинградской области

Бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, зампред правительства Ленобласти Сергей Харлашкин и его соучастник, по версии... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:24

2022-08-17T23:24

2022-08-17T23:24

жкх

россия

санкт-петербург

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россельхозбанк

метрострой

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, зампред правительства Ленобласти Сергей Харлашкин и его соучастник, по версии следствия, превысили полномочия при строительстве объектов одной из линий метро в Петербурге, сообщил СК РФ.Харлашкин до декабря 2019 года возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, затем занимал пост генерального директора ОАО "Метрострой". После этого он стал заместителем председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу. В суде в среду сообщили РИА Новости, что следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Харлашкина, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, однако детали дела не пояснялись. По этой статье ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. В суде уточняли, что чиновник задержан, ходатайство ГСУ СК суд планировал рассмотреть в среду.Как заявляет следствие, в 2015 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга под банковскую гарантию "Россельхозбанка" заключил контракт с "Метростроем" на строительство объектов Красносельско-Калининской линии метро, контролировали строительство и расход денег по контракту комитет, а потом - ГКУ "Дирекция транспортного строительства".Руководитель дирекции Вячеслав Урусов и Харлашкин, занимавший тогда должность председателя комитета, знали о неудовлетворительном финансовом положении "Метростроя", но, превысив полномочия в нарушение соглашения о банковской гарантии, в 2019-2020 годах разрешили организации использовать авансовые платежи по госконтракту на погашение долгов сторонним организациям, полагает СК."В результате ОАО "Метрострой" свои обязательства по контракту в полном объеме не исполнило, сорвав строительство социально значимого объекта транспортной инфраструктуры города, а банк по банковской гарантии возместил комитету более 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, в результате противоправных действий соучастников существенно нарушены интересы общества и государства, а банку причинен материальный ущерб", - сказали в СК РФ.В ведомстве напомнили, что Харлашкину и Урусову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ.) В СК РФ добавили, что следствие направило в суд ходатайство об аресте фигурантов.

https://realty.ria.ru/20220707/bastrykin-1800845555.html

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санкт-петербург

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, россия, санкт-петербург, москва, следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк, метрострой