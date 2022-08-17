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В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма - РИА Новости, 17.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220817/kaliningrad-1809985058.html
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма - РИА Новости, 17.08.2022
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма
В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T05:38
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туризм
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калининград
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туристы
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф"."Стартовал всероссийский форум Студтуризм-2022 "Балтийский маршрут". Эксперты и студенты, представляющие 41 регион страны, разработают актуальный формат молодежного туризма для российских вузов", — пояснили в пресс-службе.Маршруты и программы, созданные на форуме, позволят сформировать туристическое сообщество в каждом университете России, "которое будет готово разрабатывать и внедрять продукты и сервисы в сфере туризма и гостеприимства на межрегиональном уровне", отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.Участие примут 150 студентов из 121 вуза, добавили в пресс-службе. Помимо маршрутов и идей по организации турклубов, они создадут бренды своих регионов, которые будут работать на привлечение внимания молодежи к путешествиям.
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россия, калининград, туризм, туристы, новости - туризм
Туризм, Россия, Калининград, Туризм, туристы, Новости - Туризм
05:38 17.08.2022 (обновлено: 06:39 17.08.2022)
 
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма

"Студтуризм.рф" сообщил о планах создать новый формат молодежного туризма в Калининграде

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
Туристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке Куршская коса в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф".
"Стартовал всероссийский форум Студтуризм-2022 "Балтийский маршрут". Эксперты и студенты, представляющие 41 регион страны, разработают актуальный формат молодежного туризма для российских вузов", — пояснили в пресс-службе.
Маршруты и программы, созданные на форуме, позволят сформировать туристическое сообщество в каждом университете России, "которое будет готово разрабатывать и внедрять продукты и сервисы в сфере туризма и гостеприимства на межрегиональном уровне", отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.
Участие примут 150 студентов из 121 вуза, добавили в пресс-службе. Помимо маршрутов и идей по организации турклубов, они создадут бренды своих регионов, которые будут работать на привлечение внимания молодежи к путешествиям.
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