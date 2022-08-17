https://ria.ru/20220817/kaliningrad-1809985058.html

В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма

В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма - РИА Новости, 17.08.2022

В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма

В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф". РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T05:38

2022-08-17T05:38

2022-08-17T06:39

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф"."Стартовал всероссийский форум Студтуризм-2022 "Балтийский маршрут". Эксперты и студенты, представляющие 41 регион страны, разработают актуальный формат молодежного туризма для российских вузов", — пояснили в пресс-службе.Маршруты и программы, созданные на форуме, позволят сформировать туристическое сообщество в каждом университете России, "которое будет готово разрабатывать и внедрять продукты и сервисы в сфере туризма и гостеприимства на межрегиональном уровне", отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.Участие примут 150 студентов из 121 вуза, добавили в пресс-службе. Помимо маршрутов и идей по организации турклубов, они создадут бренды своих регионов, которые будут работать на привлечение внимания молодежи к путешествиям.

https://ria.ru/20220812/granty-1809096753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, калининград, туризм, туристы, новости - туризм