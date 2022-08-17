https://ria.ru/20220817/kaliningrad-1809985058.html
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма - РИА Новости, 17.08.2022
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма
В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T05:38
2022-08-17T05:38
2022-08-17T06:39
туризм
россия
калининград
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791684339_0:86:3145:1855_1920x0_80_0_0_043b025970b2a8f2272eef869f2f3b84.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф"."Стартовал всероссийский форум Студтуризм-2022 "Балтийский маршрут". Эксперты и студенты, представляющие 41 регион страны, разработают актуальный формат молодежного туризма для российских вузов", — пояснили в пресс-службе.Маршруты и программы, созданные на форуме, позволят сформировать туристическое сообщество в каждом университете России, "которое будет готово разрабатывать и внедрять продукты и сервисы в сфере туризма и гостеприимства на межрегиональном уровне", отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.Участие примут 150 студентов из 121 вуза, добавили в пресс-службе. Помимо маршрутов и идей по организации турклубов, они создадут бренды своих регионов, которые будут работать на привлечение внимания молодежи к путешествиям.
https://ria.ru/20220812/granty-1809096753.html
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791684339_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_521c04e38665ce162289bab43d3e04a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, туризм, туристы, новости - туризм
Туризм, Россия, Калининград, Туризм, туристы, Новости - Туризм
05:38 17.08.2022 (обновлено: 06:39 17.08.2022)
В Калининграде разработают новый формат молодежного туризма
"Студтуризм.рф" сообщил о планах создать новый формат молодежного туризма в Калининграде
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Калининграде планируют разработать новый формат молодежного туризма, говорится в пресс-релизе Федеральной программы "Студтуризм.рф".
"Стартовал всероссийский форум Студтуризм-2022 "Балтийский маршрут". Эксперты и студенты, представляющие 41 регион страны, разработают актуальный формат молодежного туризма для российских вузов", — пояснили в пресс-службе.
Маршруты и программы, созданные на форуме, позволят сформировать туристическое сообщество в каждом университете России, "которое будет готово разрабатывать и внедрять продукты и сервисы в сфере туризма и гостеприимства на межрегиональном уровне", отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.
Участие примут 150 студентов из 121 вуза, добавили в пресс-службе. Помимо маршрутов и идей по организации турклубов, они создадут бренды своих регионов, которые будут работать на привлечение внимания молодежи к путешествиям.