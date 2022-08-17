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Иран будет развивать сотрудничество с Пакистаном - РИА Новости, 17.08.2022
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Иран будет развивать сотрудничество с Пакистаном
Иран будет развивать сотрудничество с Пакистаном - РИА Новости, 17.08.2022
Иран будет развивать сотрудничество с Пакистаном
Иранская сторона будет развивать сотрудничество с Пакистаном в сферах энергетики, банковских связей, а также бартерной торговли, заявил в среду министр дорог и... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:55
2022-08-17T14:55
иран
пакистан
исламабад
в мире
экономика
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Иранская сторона будет развивать сотрудничество с Пакистаном в сферах энергетики, банковских связей, а также бартерной торговли, заявил в среду министр дорог и городского развития Ирана Ростам Касеми.В среду и четверг в Исламабаде проводится заседание совместной торгово-экономической комиссии Ирана и Пакистана."Заседание Совместной экономической комиссии начнется сегодня, а завтра, на второй день, мы станем свидетелями подписания различных меморандумов о взаимопонимании между Ираном и Пакистаном для расширения текущего сотрудничества", - приводит агентство IRNA слова Касеми.Он также отметил, что Тегеран собирается развивать сотрудничество с Исламабадом в сферах энергетики, банковских связей, а также бартерной торговли. "Укрепление сотрудничества между двумя странами в области границы и транспорта также находится в повестке дня комиссии", - добавил иранский министр.
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иран, пакистан, исламабад, в мире, экономика
Иран, Пакистан, Исламабад, В мире, Экономика
14:55 17.08.2022
 
Иран будет развивать сотрудничество с Пакистаном

Министр развития Ирана Касеми заявил о планах налаживать сотрудничество с Пакистаном

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Иранская сторона будет развивать сотрудничество с Пакистаном в сферах энергетики, банковских связей, а также бартерной торговли, заявил в среду министр дорог и городского развития Ирана Ростам Касеми.
В среду и четверг в Исламабаде проводится заседание совместной торгово-экономической комиссии Ирана и Пакистана.
"Заседание Совместной экономической комиссии начнется сегодня, а завтра, на второй день, мы станем свидетелями подписания различных меморандумов о взаимопонимании между Ираном и Пакистаном для расширения текущего сотрудничества", - приводит агентство IRNA слова Касеми.
Он также отметил, что Тегеран собирается развивать сотрудничество с Исламабадом в сферах энергетики, банковских связей, а также бартерной торговли. "Укрепление сотрудничества между двумя странами в области границы и транспорта также находится в повестке дня комиссии", - добавил иранский министр.
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