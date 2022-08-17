Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220817/intsident-1810132923.html
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке - РИА Новости, 17.08.2022
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке
В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку произошло ЧП, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:41
2022-08-17T11:31
происшествия
иркутская область
усть-кут
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810153958_0:394:960:934_1920x0_80_0_0_a2d2686e73ef0ff09061351bfbc27080.jpg
ИРКУТСК, 17 авг — РИА Новости. В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку произошло ЧП, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.На фотографиях с места происшествия видно, что у самолета надломилось крыло и повреждена стойка шасси.Инцидент произошел около 10 утра по местному времени (5:00 мск.). Самолет принадлежит компании "Ангара". По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, он совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.По данным Gismeteo, утром в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.
иркутская область
усть-кут
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810153958_0:304:960:1024_1920x0_80_0_0_c38184c799aa0aa85bdc3a82ddaf754d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, усть-кут, россия, новости - туризм
Происшествия, Иркутская область, Усть-Кут, Россия, Туризм, Новости - Туризм
07:41 17.08.2022 (обновлено: 11:31 17.08.2022)
 
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке

В Иркутской области самолет Ан-24 с 44 людьми на борту задел крылом землю при посадке

© Фото : Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РоссииСамолет Ан-24 после аварийной посадки в аэропорту Усть-Кута Иркутской области
Самолет Ан-24 после аварийной посадки в аэропорту Усть-Кута Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России
Самолет Ан-24 после аварийной посадки в аэропорту Усть-Кута Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 авг — РИА Новости. В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку произошло ЧП, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

"Воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли. <…> Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в релизе.

На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.
На фотографиях с места происшествия видно, что у самолета надломилось крыло и повреждена стойка шасси.
Инцидент произошел около 10 утра по местному времени (5:00 мск.). Самолет принадлежит компании "Ангара". По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, он совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По данным Gismeteo, утром в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.
 
ТуризмПроисшествияИркутская областьУсть-КутРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала