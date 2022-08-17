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В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке - РИА Новости, 17.08.2022
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке
В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку произошло ЧП, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:41
2022-08-17T07:41
2022-08-17T11:31
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ИРКУТСК, 17 авг — РИА Новости. В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку произошло ЧП, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.На фотографиях с места происшествия видно, что у самолета надломилось крыло и повреждена стойка шасси.Инцидент произошел около 10 утра по местному времени (5:00 мск.). Самолет принадлежит компании "Ангара". По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, он совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.По данным Gismeteo, утром в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.
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происшествия, иркутская область, усть-кут, россия, новости - туризм
Происшествия, Иркутская область, Усть-Кут, Россия, Туризм, Новости - Туризм
07:41 17.08.2022 (обновлено: 11:31 17.08.2022)
В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке
В Иркутской области самолет Ан-24 с 44 людьми на борту задел крылом землю при посадке
ИРКУТСК, 17 авг — РИА Новости.
В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) при заходе самолета на посадку произошло ЧП, сообщает
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
"Воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли. <…> Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в релизе.
На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.
На фотографиях с места происшествия видно, что у самолета надломилось крыло и повреждена стойка шасси.
Инцидент произошел около 10 утра по местному времени (5:00 мск.). Самолет принадлежит компании "Ангара". По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, он совершал посадку при неблагоприятных погодных условиях и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По данным Gismeteo, утром в Усть-Куте наблюдалась повышенная облачность.