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Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022
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Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году
Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022
Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году
Инфляция в России, по оценке Минэкономразвития, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году — 5,5%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:04
2022-08-17T00:04
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Инфляция в России, по оценке Минэкономразвития, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году — 5,5%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.По его словам, обсуждаемая редакция прогноза предполагает, что до конца года дефляция закончится. "Дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные компоненты уже чуть-чуть ушли в плюс (исходя их данных Росстата за период с 2 по 8 августа. — Прим. ред.)", — сказал собеседник журналистов. При этом он не исключил, что в сентябре еще может быть дефляция за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, но "принципиально на горизонте до декабря она картину не изменит".В 2024 году инфляция теперь прогнозируется на уровне 4,2%, в 2025 году — вернется к таргету в 4%.Весной Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в РФ по итогам текущего года в 17,5%, в 2023 году — на уровне 6,1%, в 2024 и 2025 годах — в 4%. При этом министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее неоднократно говорил, что экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: и инфляция, и спад ВВП по итогам года будут меньше прежних прогнозов.На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по динамике цен в июле и зафиксировал дефляцию второй месяц подряд: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство финансов РФ (Минфин России)
00:04 17.08.2022
 
Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в 2022 году в 13,4 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Инфляция в России, по оценке Минэкономразвития, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году — 5,5%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
По информации собеседника журналистов, ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.
"Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю", — сказал чиновник.
По его словам, обсуждаемая редакция прогноза предполагает, что до конца года дефляция закончится. "Дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные компоненты уже чуть-чуть ушли в плюс (исходя их данных Росстата за период с 2 по 8 августа. — Прим. ред.)", — сказал собеседник журналистов. При этом он не исключил, что в сентябре еще может быть дефляция за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, но "принципиально на горизонте до декабря она картину не изменит".
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На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по динамике цен в июле и зафиксировал дефляцию второй месяц подряд: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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