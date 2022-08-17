Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в 2022 году в 13,4 процента
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Инфляция в России, по оценке Минэкономразвития, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году — 5,5%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
По информации собеседника журналистов, ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.
"Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю", — сказал чиновник.
По его словам, обсуждаемая редакция прогноза предполагает, что до конца года дефляция закончится. "Дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные компоненты уже чуть-чуть ушли в плюс (исходя их данных Росстата за период с 2 по 8 августа. — Прим. ред.)", — сказал собеседник журналистов. При этом он не исключил, что в сентябре еще может быть дефляция за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, но "принципиально на горизонте до декабря она картину не изменит".
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Весной Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в РФ по итогам текущего года в 17,5%, в 2023 году — на уровне 6,1%, в 2024 и 2025 годах — в 4%. При этом министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее неоднократно говорил, что экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: и инфляция, и спад ВВП по итогам года будут меньше прежних прогнозов.
На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по динамике цен в июле и зафиксировал дефляцию второй месяц подряд: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.
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