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Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ - РИА Новости, 17.08.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220817/ii-1810283210.html
Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ
Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ - РИА Новости, 17.08.2022
Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ
Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по уровню разработок в сфере искусственного интеллекта и создает основу для прорывных исследований,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:52
2022-08-17T17:52
нижегородская область
нижегородская область
дмитрий чернышенко
технологии
россия
нижний новгород
наука
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по уровню разработок в сфере искусственного интеллекта и создает основу для прорывных исследований, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области в среду принял участие в пленарном заседании "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания", которое прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"."Сфера искусственного интеллекта в Нижегородской области представлена широко – как с экспертной, так и с продуктовой точки зрения. Свыше 1000 нижегородских исследователей и разработчиков и примерно 15 ИИ-компаний работают на международном рынке. Они выпустили более 80 коммерческих продуктов по основным направлениям искусственного интеллекта. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" с июля 2021-го по июль 2022 года было поддержано 19 заявок нижегородских разработчиков в сфере ИИ на общую сумму более 90 миллионов рублей. Исследовательские команды наших вузов и НИИ ведут разработки новых методов и решений в широком спектре направлений ИИ и микроэлектроники", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что дополнительные условия для реализации проектов будут созданы в Нижегородском IT-кампусе. "В Нижегородской области создается основа для прорывных исследований в сфере искусственного интеллекта. IT-кампус "Неймарк" является частью вертикально интегрированного холдинга технологического прорыва, в контур которого уже входят Нижегородский научно-образовательный центр, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" и квартал высоких технологий "1221". Этот мощный комплекс государственных инструментов поддержки наряду с льготными условиями для сферы IT, внедренными в регионе, создаст среду формирования передовых технологических компаний, превращая Нижегородскую область в кузницу интеллектуального капитала мирового уровня", - сказал Никитин.Подчеркивается, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень развития IT-отрасли в Нижегородской области, назвав его "одним из самых цифровых регионов с мощнейшим IT-кластером" и подчеркнув, что в Нижнем Новгороде проводится крупнейшая в России конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР 2022).
https://ria.ru/20220720/biznes-1803868339.html
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нижегородская область, дмитрий чернышенко, технологии, россия, нижний новгород, наука, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Россия, Нижний Новгород, Наука, Глеб Никитин
17:52 17.08.2022
 
Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ

Никитин: Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ

CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по уровню разработок в сфере искусственного интеллекта и создает основу для прорывных исследований, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области в среду принял участие в пленарном заседании "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания", которое прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 18:54Нижегородская область
В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса
"Сфера искусственного интеллекта в Нижегородской области представлена широко – как с экспертной, так и с продуктовой точки зрения. Свыше 1000 нижегородских исследователей и разработчиков и примерно 15 ИИ-компаний работают на международном рынке. Они выпустили более 80 коммерческих продуктов по основным направлениям искусственного интеллекта. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" с июля 2021-го по июль 2022 года было поддержано 19 заявок нижегородских разработчиков в сфере ИИ на общую сумму более 90 миллионов рублей. Исследовательские команды наших вузов и НИИ ведут разработки новых методов и решений в широком спектре направлений ИИ и микроэлектроники", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что дополнительные условия для реализации проектов будут созданы в Нижегородском IT-кампусе. "В Нижегородской области создается основа для прорывных исследований в сфере искусственного интеллекта. IT-кампус "Неймарк" является частью вертикально интегрированного холдинга технологического прорыва, в контур которого уже входят Нижегородский научно-образовательный центр, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" и квартал высоких технологий "1221". Этот мощный комплекс государственных инструментов поддержки наряду с льготными условиями для сферы IT, внедренными в регионе, создаст среду формирования передовых технологических компаний, превращая Нижегородскую область в кузницу интеллектуального капитала мирового уровня", - сказал Никитин.
Подчеркивается, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень развития IT-отрасли в Нижегородской области, назвав его "одним из самых цифровых регионов с мощнейшим IT-кластером" и подчеркнув, что в Нижнем Новгороде проводится крупнейшая в России конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР 2022).
Клиентский менеджеры Сбербанка за работой - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 17:22Нижегородская область
Нижегородским предпринимателям дадут кредиты по ставке от трех процентов
 
Нижегородская областьНижегородская областьДмитрий ЧернышенкоТехнологииРоссияНижний НовгородНаукаГлеб Никитин
 
 
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