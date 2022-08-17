Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ
Никитин: Нижегородская область создает основу для прорывных исследований в сфере ИИ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по уровню разработок в сфере искусственного интеллекта и создает основу для прорывных исследований, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области в среду принял участие в пленарном заседании "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания", которое прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".
"Сфера искусственного интеллекта в Нижегородской области представлена широко – как с экспертной, так и с продуктовой точки зрения. Свыше 1000 нижегородских исследователей и разработчиков и примерно 15 ИИ-компаний работают на международном рынке. Они выпустили более 80 коммерческих продуктов по основным направлениям искусственного интеллекта. В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" с июля 2021-го по июль 2022 года было поддержано 19 заявок нижегородских разработчиков в сфере ИИ на общую сумму более 90 миллионов рублей. Исследовательские команды наших вузов и НИИ ведут разработки новых методов и решений в широком спектре направлений ИИ и микроэлектроники", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что дополнительные условия для реализации проектов будут созданы в Нижегородском IT-кампусе. "В Нижегородской области создается основа для прорывных исследований в сфере искусственного интеллекта. IT-кампус "Неймарк" является частью вертикально интегрированного холдинга технологического прорыва, в контур которого уже входят Нижегородский научно-образовательный центр, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" и квартал высоких технологий "1221". Этот мощный комплекс государственных инструментов поддержки наряду с льготными условиями для сферы IT, внедренными в регионе, создаст среду формирования передовых технологических компаний, превращая Нижегородскую область в кузницу интеллектуального капитала мирового уровня", - сказал Никитин.
Подчеркивается, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень развития IT-отрасли в Нижегородской области, назвав его "одним из самых цифровых регионов с мощнейшим IT-кластером" и подчеркнув, что в Нижнем Новгороде проводится крупнейшая в России конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР 2022).