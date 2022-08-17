https://ria.ru/20220817/ii-1810180845.html
Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ
Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ - РИА Новости, 17.08.2022
Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ
Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:14
2022-08-17T12:14
2022-08-17T12:14
технологии
россия
форум "армия-2022"
искусственный интеллект
дмитрий чернышенко
экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве, участники подписания должны будут составить дорожную карту, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседание "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"."Хотел проанонсировать, что по окончании нашей пленарной сессии здесь пройдёт церемония подписания меморандума по сотрудничеству между ведущими исследовательскими центрами, разработчиками, инфраструктурами организациями (в области искусственного интеллекта - ред.). И я прошу, чтобы те, кто участвует в подписании, в течении месяца появились в правительстве с планами, предоставили дорожную карту, которая станет планом совместной деятельности по развитию нашего сотрудничества", - сказал Чернышенко.Ранее он заявлял, что в России в сентябре будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, форум "армия-2022", искусственный интеллект, дмитрий чернышенко, экономика
Технологии, Россия, Форум "Армия-2022", Искусственный интеллект, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ
Вице-премьер Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве, участники подписания должны будут составить дорожную карту, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседание "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022".
"Хотел проанонсировать, что по окончании нашей пленарной сессии здесь пройдёт церемония подписания меморандума по сотрудничеству между ведущими исследовательскими центрами, разработчиками, инфраструктурами организациями (в области искусственного интеллекта - ред.). И я прошу, чтобы те, кто участвует в подписании, в течении месяца появились в правительстве с планами, предоставили дорожную карту, которая станет планом совместной деятельности по развитию нашего сотрудничества", - сказал Чернышенко.
Ранее он заявлял, что в России
в сентябре будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта.