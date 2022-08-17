https://ria.ru/20220817/ii-1810180845.html

Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ

Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ - РИА Новости, 17.08.2022

Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ

Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:14

2022-08-17T12:14

2022-08-17T12:14

технологии

россия

форум "армия-2022"

искусственный интеллект

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве, участники подписания должны будут составить дорожную карту, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседание "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"."Хотел проанонсировать, что по окончании нашей пленарной сессии здесь пройдёт церемония подписания меморандума по сотрудничеству между ведущими исследовательскими центрами, разработчиками, инфраструктурами организациями (в области искусственного интеллекта - ред.). И я прошу, чтобы те, кто участвует в подписании, в течении месяца появились в правительстве с планами, предоставили дорожную карту, которая станет планом совместной деятельности по развитию нашего сотрудничества", - сказал Чернышенко.Ранее он заявлял, что в России в сентябре будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, форум "армия-2022", искусственный интеллект, дмитрий чернышенко, экономика