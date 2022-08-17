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Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ - РИА Новости, 17.08.2022
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Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ
Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ - РИА Новости, 17.08.2022
Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ
Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:14
2022-08-17T12:14
технологии
россия
форум "армия-2022"
искусственный интеллект
дмитрий чернышенко
экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве, участники подписания должны будут составить дорожную карту, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседание "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"."Хотел проанонсировать, что по окончании нашей пленарной сессии здесь пройдёт церемония подписания меморандума по сотрудничеству между ведущими исследовательскими центрами, разработчиками, инфраструктурами организациями (в области искусственного интеллекта - ред.). И я прошу, чтобы те, кто участвует в подписании, в течении месяца появились в правительстве с планами, предоставили дорожную карту, которая станет планом совместной деятельности по развитию нашего сотрудничества", - сказал Чернышенко.Ранее он заявлял, что в России в сентябре будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта.
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технологии, россия, форум "армия-2022", искусственный интеллект, дмитрий чернышенко, экономика
Технологии, Россия, Форум "Армия-2022", Искусственный интеллект, Дмитрий Чернышенко, Экономика
12:14 17.08.2022
 
Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ

Вице-премьер Чернышенко поручил создать дорожную карту сотрудничества в сфере ИИ

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подпишут меморандум о сотрудничестве, участники подписания должны будут составить дорожную карту, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседание "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022".
"Хотел проанонсировать, что по окончании нашей пленарной сессии здесь пройдёт церемония подписания меморандума по сотрудничеству между ведущими исследовательскими центрами, разработчиками, инфраструктурами организациями (в области искусственного интеллекта - ред.). И я прошу, чтобы те, кто участвует в подписании, в течении месяца появились в правительстве с планами, предоставили дорожную карту, которая станет планом совместной деятельности по развитию нашего сотрудничества", - сказал Чернышенко.
Ранее он заявлял, что в России в сентябре будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта.
Молодые люди работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 10:32
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
 
ТехнологииРоссияФорум "Армия-2022"Искусственный интеллектДмитрий ЧернышенкоЭкономика
 
 
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