https://ria.ru/20220817/ii-1810180214.html

ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко

ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.08.2022

ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко

Технологии искусственного интеллекта будут массово применяться в работе государственных органов и корпораций в РФ к 2025 году, а процент внедрения ИИ в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:10

2022-08-17T12:10

2022-08-17T12:10

дмитрий чернышенко сменил александра медведева на посту президента кхл

технологии

форум "армия-2022"

россия

искусственный интеллект

общество

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта будут массово применяться в работе государственных органов и корпораций в РФ к 2025 году, а процент внедрения ИИ в отдельных отраслях экономики к 2024 году вырастет до 50% с нынешних 20%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022"."Очевидно, что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике. Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта", - подчеркнул Чернышенко.По словам зампреда правительства РФ, большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Однако более 60% организаций испытывают недостаток в финансировании проектов в данной области. Чернышенко напомнил, что в 2021 году был запущен проект "Искусственный интеллект", в рамках которого стартовала поддержка подобных организаций."Процент внедрения искусственного интеллекта в отдельных отраслях на данный момент в России доходит до 20%, а к 2024 году этот показатель составит не менее 50%", - подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко сменил александра медведева на посту президента кхл, технологии, форум "армия-2022", россия, искусственный интеллект, общество