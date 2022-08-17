ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко
Чернышенко: ИИ будет массово использоваться в работе госорганов и корпораций к 2025 году
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта будут массово применяться в работе государственных органов и корпораций в РФ к 2025 году, а процент внедрения ИИ в отдельных отраслях экономики к 2024 году вырастет до 50% с нынешних 20%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022".
"Очевидно, что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике. Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта", - подчеркнул Чернышенко.
По словам зампреда правительства РФ, большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Однако более 60% организаций испытывают недостаток в финансировании проектов в данной области. Чернышенко напомнил, что в 2021 году был запущен проект "Искусственный интеллект", в рамках которого стартовала поддержка подобных организаций.
"Процент внедрения искусственного интеллекта в отдельных отраслях на данный момент в России доходит до 20%, а к 2024 году этот показатель составит не менее 50%", - подчеркнул вице-премьер.