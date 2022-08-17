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ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.08.2022
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ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко
ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.08.2022
ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко
Технологии искусственного интеллекта будут массово применяться в работе государственных органов и корпораций в РФ к 2025 году, а процент внедрения ИИ в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:10
2022-08-17T12:10
дмитрий чернышенко сменил александра медведева на посту президента кхл
технологии
форум "армия-2022"
россия
искусственный интеллект
общество
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта будут массово применяться в работе государственных органов и корпораций в РФ к 2025 году, а процент внедрения ИИ в отдельных отраслях экономики к 2024 году вырастет до 50% с нынешних 20%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022"."Очевидно, что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике. Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта", - подчеркнул Чернышенко.По словам зампреда правительства РФ, большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Однако более 60% организаций испытывают недостаток в финансировании проектов в данной области. Чернышенко напомнил, что в 2021 году был запущен проект "Искусственный интеллект", в рамках которого стартовала поддержка подобных организаций."Процент внедрения искусственного интеллекта в отдельных отраслях на данный момент в России доходит до 20%, а к 2024 году этот показатель составит не менее 50%", - подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html
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дмитрий чернышенко сменил александра медведева на посту президента кхл, технологии, форум "армия-2022", россия, искусственный интеллект, общество
Дмитрий Чернышенко сменил Александра Медведева на посту президента КХЛ, Технологии, Форум "Армия-2022", Россия, Искусственный интеллект, Общество
12:10 17.08.2022
 
ИИ будет массово использоваться госорганами к 2025 году, заявил Чернышенко

Чернышенко: ИИ будет массово использоваться в работе госорганов и корпораций к 2025 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта будут массово применяться в работе государственных органов и корпораций в РФ к 2025 году, а процент внедрения ИИ в отдельных отраслях экономики к 2024 году вырастет до 50% с нынешних 20%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022".
"Очевидно, что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике. Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта", - подчеркнул Чернышенко.
Молодые люди работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 10:32
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
По словам зампреда правительства РФ, большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Однако более 60% организаций испытывают недостаток в финансировании проектов в данной области. Чернышенко напомнил, что в 2021 году был запущен проект "Искусственный интеллект", в рамках которого стартовала поддержка подобных организаций.
"Процент внедрения искусственного интеллекта в отдельных отраслях на данный момент в России доходит до 20%, а к 2024 году этот показатель составит не менее 50%", - подчеркнул вице-премьер.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:19
Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта
 
Дмитрий Чернышенко сменил Александра Медведева на посту президента КХЛТехнологииФорум "Армия-2022"РоссияИскусственный интеллектОбщество
 
 
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