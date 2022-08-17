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Норвежских гвардейцев отстранили от службы за употребление наркотиков
Норвежских гвардейцев отстранили от службы за употребление наркотиков - РИА Новости, 17.08.2022
Норвежских гвардейцев отстранили от службы за употребление наркотиков
Королевская гвардия Норвегии отстранила от службы 30 человек из-за употребления наркотиков, сообщает радиостанция NRK со ссылкой на норвежские ВС. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:03
2022-08-17T18:03
2022-08-17T18:03
в мире
норвегия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Королевская гвардия Норвегии отстранила от службы 30 человек из-за употребления наркотиков, сообщает радиостанция NRK со ссылкой на норвежские ВС.Анонимный источник проинформировал вооруженные силы Норвегии о том, что ранее этим летом пятеро военнослужащих королевской гвардии употребляли наркотические вещества, находясь в отгуле по увольнительной. Они признали вину, а позже в употреблении наркотиков после начала срочной службы сознались еще 25 гвардейцев. Всех этих гвардейцев отстранят от службы и демобилизуют."Я не хочу, чтобы человек, имеющий дело с тяжелыми вооружениями, мог бы быть рядом со мной в состоянии наркотического опьянения. Я воспринимаю это очень серьезно", - приводит NRK слова одного из служащих гвардии.Представитель армии ВС Норвегии Браге Стайнсон Виик-Хансен заявил, что на данный момент нет оснований подозревать других служащих гвардии в употреблении запрещенных веществ, но борьба с потреблением наркотиков среди военнослужащих ведется постоянно.Королевская гвардия Норвегии - воинское формирование в рядах армии ВС Норвегии, которое подчиняется лично королю Харальду V и осуществляет охрану королевского дворца и королевских резиденций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, норвегия
Норвежских гвардейцев отстранили от службы за употребление наркотиков
Королевская гвардия Норвегии отстранила от службы 30 человек из-за употребления наркотиков
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Королевская гвардия Норвегии отстранила от службы 30 человек из-за употребления наркотиков, сообщает
радиостанция NRK со ссылкой на норвежские ВС.
Анонимный источник проинформировал вооруженные силы Норвегии
о том, что ранее этим летом пятеро военнослужащих королевской гвардии употребляли наркотические вещества, находясь в отгуле по увольнительной. Они признали вину, а позже в употреблении наркотиков после начала срочной службы сознались еще 25 гвардейцев. Всех этих гвардейцев отстранят от службы и демобилизуют.
"Я не хочу, чтобы человек, имеющий дело с тяжелыми вооружениями, мог бы быть рядом со мной в состоянии наркотического опьянения. Я воспринимаю это очень серьезно", - приводит NRK слова одного из служащих гвардии.
Представитель армии ВС Норвегии Браге Стайнсон Виик-Хансен заявил, что на данный момент нет оснований подозревать других служащих гвардии в употреблении запрещенных веществ, но борьба с потреблением наркотиков среди военнослужащих ведется постоянно.
Королевская гвардия Норвегии - воинское формирование в рядах армии ВС Норвегии, которое подчиняется лично королю Харальду V и осуществляет охрану королевского дворца и королевских резиденций.