15:18 17.08.2022 (обновлено: 15:22 17.08.2022)
Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике
Временный поверенный в Великобритании Гусаров призвал Лондон не создавать напряженность
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряжённости в Арктике, заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, комментируя нарушение британским самолётом-разведчиком воздушного пространства РФ.
В понедельник в Минобороны России сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории РФ экипаж перехватчика МиГ-31. При этом посольство Великобритании в РФ утверждает, что самолет королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию".
"Сейчас речь идёт о грубом нарушении международного права, пересечении британским самолётом-разведчиком государственной границы России... Здесь всё говорит в пользу того, что произошла преднамеренная, осознанная провокация с целью попытаться вскрыть нашу систему обороны и прощупать заодно пределы нашего терпения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы здесь призываем наших британских коллег не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряжённости на ровном месте", - добавил дипломат.
Он сравнил эту ситуацию с прошлогодним инцидентом с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма.
В июне 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
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