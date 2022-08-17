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Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике - РИА Новости, 17.08.2022
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Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике
Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике - РИА Новости, 17.08.2022
Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике
Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряжённости в Арктике, заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:18
2022-08-17T15:22
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арктика
великобритания
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряжённости в Арктике, заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, комментируя нарушение британским самолётом-разведчиком воздушного пространства РФ.В понедельник в Минобороны России сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории РФ экипаж перехватчика МиГ-31. При этом посольство Великобритании в РФ утверждает, что самолет королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию"."Сейчас речь идёт о грубом нарушении международного права, пересечении британским самолётом-разведчиком государственной границы России... Здесь всё говорит в пользу того, что произошла преднамеренная, осознанная провокация с целью попытаться вскрыть нашу систему обороны и прощупать заодно пределы нашего терпения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы здесь призываем наших британских коллег не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряжённости на ровном месте", - добавил дипломат.Он сравнил эту ситуацию с прошлогодним инцидентом с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма.В июне 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
https://ria.ru/20220817/samolet-1810214840.html
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россия, арктика, великобритания, миг-31
Россия, Арктика, Великобритания, МиГ-31
15:18 17.08.2022 (обновлено: 15:22 17.08.2022)
 
Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике

Временный поверенный в Великобритании Гусаров призвал Лондон не создавать напряженность

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряжённости в Арктике, заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, комментируя нарушение британским самолётом-разведчиком воздушного пространства РФ.
В понедельник в Минобороны России сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории РФ экипаж перехватчика МиГ-31. При этом посольство Великобритании в РФ утверждает, что самолет королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию".
Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 14:19
Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России
"Сейчас речь идёт о грубом нарушении международного права, пересечении британским самолётом-разведчиком государственной границы России... Здесь всё говорит в пользу того, что произошла преднамеренная, осознанная провокация с целью попытаться вскрыть нашу систему обороны и прощупать заодно пределы нашего терпения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы здесь призываем наших британских коллег не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряжённости на ровном месте", - добавил дипломат.
Он сравнил эту ситуацию с прошлогодним инцидентом с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма.
В июне 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 22:17
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы
 
РоссияАрктикаВеликобританияМиГ-31
 
 
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