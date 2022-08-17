https://ria.ru/20220817/granitsy-1810227807.html

Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике

Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике - РИА Новости, 17.08.2022

Москва призвала Лондон не создавать очаг напряженности в Арктике

Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряжённости в Арктике, заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:18

2022-08-17T15:18

2022-08-17T15:22

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арктика

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряжённости в Арктике, заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, комментируя нарушение британским самолётом-разведчиком воздушного пространства РФ.В понедельник в Минобороны России сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории РФ экипаж перехватчика МиГ-31. При этом посольство Великобритании в РФ утверждает, что самолет королевских ВВС в понедельник выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями "рутинную операцию"."Сейчас речь идёт о грубом нарушении международного права, пересечении британским самолётом-разведчиком государственной границы России... Здесь всё говорит в пользу того, что произошла преднамеренная, осознанная провокация с целью попытаться вскрыть нашу систему обороны и прощупать заодно пределы нашего терпения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы здесь призываем наших британских коллег не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряжённости на ровном месте", - добавил дипломат.Он сравнил эту ситуацию с прошлогодним инцидентом с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма.В июне 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

https://ria.ru/20220817/samolet-1810214840.html

https://ria.ru/20220815/samolet-1809864481.html

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россия, арктика, великобритания, миг-31