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В Госдуме обсудят проекты законов о пропаганде нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 17.08.2022
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В Госдуме обсудят проекты законов о пропаганде нетрадиционных ценностей
В Госдуме обсудят проекты законов о пропаганде нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 17.08.2022
В Госдуме обсудят проекты законов о пропаганде нетрадиционных ценностей
Госдума осенью обсудит законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, а также возможность введения уголовного наказания, заявила РИА Новости глава РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T05:10
2022-08-17T06:39
общество
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госдума осенью обсудит законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, а также возможность введения уголовного наказания, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.Ранее депутаты башкирского парламента предложили запретить распространение среди детей информации об идеологии бездетности. Проект был поддержан Советом законодателей при Федеральном Собрании. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Спикер ГД Вячеслав Володин сообщал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей могут вынести на общественное обсуждение и принять в период осенней сессии."Башкирские коллеги предложили внести поправки только в закон о защите детей от СМИ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию - ред.), я считаю, что надо делать шире... Действующие законы предполагают только административное наказание, а может, пора уже и в Уголовный кодекс поправки вносить – вот это будем обсуждать осенью", - сказала Останина.Она отметила, что закон должен быть всеобъемлющим, поэтому данные инициативы требуют обсуждения."Подобные инициативы - а их было уже несколько, наша инициатива уже через Совет Думы прошла, уже ушла в регионы, пошла на обсуждение - надо широко обсудить, предлагаем сделать это осенью, полагаю, что в осеннюю сессию мы все-таки выйдем на принятие единого законопроекта… Здесь надо подумать о том, чтобы закон был действительно, чтобы мы ничего не упустили", - уточнила депутат.
https://ria.ru/20220816/gosduma-1810069806.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
05:10 17.08.2022 (обновлено: 06:39 17.08.2022)
 
В Госдуме обсудят проекты законов о пропаганде нетрадиционных ценностей

Депутат Останина: в Госдуме обсудят законопроекты о пропаганде нетрадиционных ценностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госдума осенью обсудит законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, а также возможность введения уголовного наказания, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Ранее депутаты башкирского парламента предложили запретить распространение среди детей информации об идеологии бездетности. Проект был поддержан Советом законодателей при Федеральном Собрании. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
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Спикер ГД Вячеслав Володин сообщал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей могут вынести на общественное обсуждение и принять в период осенней сессии.
"Башкирские коллеги предложили внести поправки только в закон о защите детей от СМИ (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию - ред.), я считаю, что надо делать шире... Действующие законы предполагают только административное наказание, а может, пора уже и в Уголовный кодекс поправки вносить – вот это будем обсуждать осенью", - сказала Останина.
Она отметила, что закон должен быть всеобъемлющим, поэтому данные инициативы требуют обсуждения.
"Подобные инициативы - а их было уже несколько, наша инициатива уже через Совет Думы прошла, уже ушла в регионы, пошла на обсуждение - надо широко обсудить, предлагаем сделать это осенью, полагаю, что в осеннюю сессию мы все-таки выйдем на принятие единого законопроекта… Здесь надо подумать о том, чтобы закон был действительно, чтобы мы ничего не упустили", - уточнила депутат.
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