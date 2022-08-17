https://ria.ru/20220817/gorlovka-1810317634.html

Житель Горловки получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ

Житель Горловки получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022

Житель Горловки получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ

Еще один житель Горловки в Донецкой Народной республике пострадал в результата обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:46

2022-08-17T20:46

2022-08-17T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

донецкая народная республика

зайцево

стирол

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Еще один житель Горловки в Донецкой Народной республике пострадал в результата обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.Ранее вечером в среду Приходько сообщил о ранении пожилого мужчины 1938 года рождения при обстреле поселка Зайцево под Горловкой.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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Евгения Нефедова

в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, зайцево, стирол