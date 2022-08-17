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Житель Горловки получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ
Житель Горловки получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
Житель Горловки получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ
Еще один житель Горловки в Донецкой Народной республике пострадал в результата обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:46
2022-08-17T20:46
2022-08-17T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
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стирол
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Еще один житель Горловки в Донецкой Народной республике пострадал в результата обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.Ранее вечером в среду Приходько сообщил о ранении пожилого мужчины 1938 года рождения при обстреле поселка Зайцево под Горловкой.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Горловки получил ранение при обстреле города со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько: еще один мирный житель получил ранение при обстреле города ВСУ