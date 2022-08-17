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В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД
В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД - РИА Новости, 17.08.2022
В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД
Выездное подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области, госпошлина взиматься не будет, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:22
2022-08-17T16:23
херсонская область
россия
запорожская область
гибдд мвд рф
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Выездное подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области, госпошлина взиматься не будет, сообщает пресс-центр МВД России.Отмечается, что для регистрации машины нужно представить ее для осмотра, а также иметь при себе паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях, свидетельство о регистрации на автомобиль, доверенность на владение автомобилем, если таковое имеется.Для замены прав нужно предъявить паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях."Государственная пошлина и иная оплата не взимается. Выездной пункт МРЭО ГИБДД работает по адресу: город Голая Пристань, ул. Московская, 4А. Режим работы – вторник и четверг с 09.00 до 18.00 без перерыва", - сообщили в ведомстве.В скором времени аналогичный пункт откроется в Бердянске Запорожской области.На прошлой неделе в Херсоне выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область , россия, запорожская область, гибдд мвд рф, ситуация в днр и лнр
Херсонская область , Россия, Запорожская область, ГИБДД МВД РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине
16:22 17.08.2022 (обновлено: 16:23 17.08.2022)
 
В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД

В Херсонской области заработало подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПолучение водительского удостоверения в ГИБДД
Получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Получение водительского удостоверения в ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Выездное подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области, госпошлина взиматься не будет, сообщает пресс-центр МВД России.
"С этой недели на базе ОВД по городу Голая Пристань Херсонской области открыт выездной пункт МРЭО по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сотрудники российской Госавтоинспекции совместно со своими херсонскими коллегами начали предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для регистрации машины нужно представить ее для осмотра, а также иметь при себе паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях, свидетельство о регистрации на автомобиль, доверенность на владение автомобилем, если таковое имеется.
Для замены прав нужно предъявить паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях.
"Государственная пошлина и иная оплата не взимается. Выездной пункт МРЭО ГИБДД работает по адресу: город Голая Пристань, ул. Московская, 4А. Режим работы – вторник и четверг с 09.00 до 18.00 без перерыва", - сообщили в ведомстве.
В скором времени аналогичный пункт откроется в Бердянске Запорожской области.
На прошлой неделе в Херсоне выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЗапорожская областьГИБДД МВД РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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