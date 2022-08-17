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В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД

В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД - РИА Новости, 17.08.2022

В Херсонской области заработало выездное подразделение ГИБДД

Выездное подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области, госпошлина взиматься не будет, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:22

2022-08-17T16:22

2022-08-17T16:23

херсонская область

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Выездное подразделение ГИБДД по регистрации машин и обмену прав заработало в Херсонской области, госпошлина взиматься не будет, сообщает пресс-центр МВД России.Отмечается, что для регистрации машины нужно представить ее для осмотра, а также иметь при себе паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях, свидетельство о регистрации на автомобиль, доверенность на владение автомобилем, если таковое имеется.Для замены прав нужно предъявить паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Херсонской или Запорожской областях."Государственная пошлина и иная оплата не взимается. Выездной пункт МРЭО ГИБДД работает по адресу: город Голая Пристань, ул. Московская, 4А. Режим работы – вторник и четверг с 09.00 до 18.00 без перерыва", - сообщили в ведомстве.В скором времени аналогичный пункт откроется в Бердянске Запорожской области.На прошлой неделе в Херсоне выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220817/kherson-1810185929.html

херсонская область

россия

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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