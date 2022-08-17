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FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики - РИА Новости, 17.08.2022
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FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики
FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики - РИА Новости, 17.08.2022
FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики
Европейским экономикам грозит рецессия, потому что цены на газ превысили устоявшийся уровень более чем в десять раз, а в США закончилось "сланцевое изобилие",... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:08
2022-08-17T17:08
цены на нефть
сша
лондон
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европейским экономикам грозит рецессия, потому что цены на газ превысили устоявшийся уровень более чем в десять раз, а в США закончилось "сланцевое изобилие", пишет Financial Times. "Ожидается, что с приближением зимы европейские цены на газ останутся на рекордном уровне или даже поднимутся еще выше", — говорится в публикации.Авторы отмечают, что Берлин уже обсуждает нормирование потребления голубого топлива, а правительства от Лондона до Мадрида готовятся субсидировать резко подорожавшие счета за коммунальные услуги. Кроме того, если раньше цены на газовых рынках в США были ниже европейских из-за сланцевого бума последних 15 лет, то сейчас рост цен ускорил инфляцию в стране до невиданного за последние десятилетия уровня, став головной болью для Белого дома, указывается в статье. В ближайшие месяцы на обоих континентах можно ожидать дальнейшего подорожания газа, поскольку спрос растет, зима близится, а правительства пытаются поскорее заменить российские энергоносители, резюмировали авторы.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих СШАи Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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цены на нефть, сша, лондон, берлин (город), в мире
Цены на нефть, США, Лондон, Берлин (город), В мире
17:08 17.08.2022
 
FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики

FT: крупнейшие экономики по обе стороны Атлантики ждут трудности из-за роста цен на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европейским экономикам грозит рецессия, потому что цены на газ превысили устоявшийся уровень более чем в десять раз, а в США закончилось "сланцевое изобилие", пишет Financial Times.

"Ожидается, что с приближением зимы европейские цены на газ останутся на рекордном уровне или даже поднимутся еще выше", — говорится в публикации.
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Авторы отмечают, что Берлин уже обсуждает нормирование потребления голубого топлива, а правительства от Лондона до Мадрида готовятся субсидировать резко подорожавшие счета за коммунальные услуги.

Кроме того, если раньше цены на газовых рынках в США были ниже европейских из-за сланцевого бума последних 15 лет, то сейчас рост цен ускорил инфляцию в стране до невиданного за последние десятилетия уровня, став головной болью для Белого дома, указывается в статье.

В ближайшие месяцы на обоих континентах можно ожидать дальнейшего подорожания газа, поскольку спрос растет, зима близится, а правительства пытаются поскорее заменить российские энергоносители, резюмировали авторы.
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Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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