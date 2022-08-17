FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики
FT: крупнейшие экономики по обе стороны Атлантики ждут трудности из-за роста цен на газ
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европейским экономикам грозит рецессия, потому что цены на газ превысили устоявшийся уровень более чем в десять раз, а в США закончилось "сланцевое изобилие", пишет Financial Times.
"Ожидается, что с приближением зимы европейские цены на газ останутся на рекордном уровне или даже поднимутся еще выше", — говорится в публикации.
"Ожидается, что с приближением зимы европейские цены на газ останутся на рекордном уровне или даже поднимутся еще выше", — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что Берлин уже обсуждает нормирование потребления голубого топлива, а правительства от Лондона до Мадрида готовятся субсидировать резко подорожавшие счета за коммунальные услуги.
Кроме того, если раньше цены на газовых рынках в США были ниже европейских из-за сланцевого бума последних 15 лет, то сейчас рост цен ускорил инфляцию в стране до невиданного за последние десятилетия уровня, став головной болью для Белого дома, указывается в статье.
В ближайшие месяцы на обоих континентах можно ожидать дальнейшего подорожания газа, поскольку спрос растет, зима близится, а правительства пытаются поскорее заменить российские энергоносители, резюмировали авторы.
Кроме того, если раньше цены на газовых рынках в США были ниже европейских из-за сланцевого бума последних 15 лет, то сейчас рост цен ускорил инфляцию в стране до невиданного за последние десятилетия уровня, став головной болью для Белого дома, указывается в статье.
В ближайшие месяцы на обоих континентах можно ожидать дальнейшего подорожания газа, поскольку спрос растет, зима близится, а правительства пытаются поскорее заменить российские энергоносители, резюмировали авторы.
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