https://ria.ru/20220817/gaz-1810267097.html

FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики

FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики - РИА Новости, 17.08.2022

FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики

Европейским экономикам грозит рецессия, потому что цены на газ превысили устоявшийся уровень более чем в десять раз, а в США закончилось "сланцевое изобилие",... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:08

2022-08-17T17:08

2022-08-17T17:08

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европейским экономикам грозит рецессия, потому что цены на газ превысили устоявшийся уровень более чем в десять раз, а в США закончилось "сланцевое изобилие", пишет Financial Times. "Ожидается, что с приближением зимы европейские цены на газ останутся на рекордном уровне или даже поднимутся еще выше", — говорится в публикации.Авторы отмечают, что Берлин уже обсуждает нормирование потребления голубого топлива, а правительства от Лондона до Мадрида готовятся субсидировать резко подорожавшие счета за коммунальные услуги. Кроме того, если раньше цены на газовых рынках в США были ниже европейских из-за сланцевого бума последних 15 лет, то сейчас рост цен ускорил инфляцию в стране до невиданного за последние десятилетия уровня, став головной болью для Белого дома, указывается в статье. В ближайшие месяцы на обоих континентах можно ожидать дальнейшего подорожания газа, поскольку спрос растет, зима близится, а правительства пытаются поскорее заменить российские энергоносители, резюмировали авторы.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих СШАи Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810206765.html

https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

https://ria.ru/20220726/raskol-1804918999.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, сша, лондон, берлин (город), в мире