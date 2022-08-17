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Стало известно, где находится турбина для "Северного потока" - РИА Новости, 17.08.2022
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Стало известно, где находится турбина для "Северного потока"
Стало известно, где находится турбина для "Северного потока" - РИА Новости, 17.08.2022
Стало известно, где находится турбина для "Северного потока"
Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", готова к эксплуатации, однако находится в городе... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:28
2022-08-17T14:43
экономика
германия
россия
канада
газпром
в мире
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", готова к эксплуатации, однако находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии, пишет Die Zeit со ссылкой на DPA. В статье говорится, то механизм опломбирован и при согласовании всех вопросов его предполагается перевозить автомобильным транспортом. Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810206765.html
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экономика, германия, россия, канада, газпром, в мире
Экономика, Германия, Россия, Канада, Газпром, В мире
14:28 17.08.2022 (обновлено: 14:43 17.08.2022)
 
Стало известно, где находится турбина для "Северного потока"

DPA: турбина для "Северного потока" находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии

© AFP 2022 / Sascha SchuermannТурбина газопровода Nord Stream 1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре
Турбина газопровода Nord Stream 1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
Турбина газопровода Nord Stream 1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", готова к эксплуатации, однако находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии, пишет Die Zeit со ссылкой на DPA.

В статье говорится, то механизм опломбирован и при согласовании всех вопросов его предполагается перевозить автомобильным транспортом.
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Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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