14:28 17.08.2022 (обновлено: 14:43 17.08.2022)
Стало известно, где находится турбина для "Северного потока"
DPA: турбина для "Северного потока" находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии
© AFP 2022 / Sascha SchuermannТурбина газопровода Nord Stream 1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре
Турбина газопровода Nord Stream 1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", готова к эксплуатации, однако находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии, пишет Die Zeit со ссылкой на DPA.
В статье говорится, то механизм опломбирован и при согласовании всех вопросов его предполагается перевозить автомобильным транспортом.
В статье говорится, то механизм опломбирован и при согласовании всех вопросов его предполагается перевозить автомобильным транспортом.
Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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