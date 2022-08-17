https://ria.ru/20220817/gaz-1810216643.html

Стало известно, где находится турбина для "Северного потока"

Стало известно, где находится турбина для "Северного потока" - РИА Новости, 17.08.2022

Стало известно, где находится турбина для "Северного потока"

Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", готова к эксплуатации, однако находится в городе... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:28

2022-08-17T14:28

2022-08-17T14:43

экономика

германия

россия

канада

газпром

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810219830_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_d25a11dc3e3a55314f028e75fd899ea8.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", готова к эксплуатации, однако находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии, пишет Die Zeit со ссылкой на DPA. В статье говорится, то механизм опломбирован и при согласовании всех вопросов его предполагается перевозить автомобильным транспортом. Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810206765.html

https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html

германия

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, россия, канада, газпром, в мире