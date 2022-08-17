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Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор - РИА Новости, 17.08.2022
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Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор
Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор - РИА Новости, 17.08.2022
Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор
В случае полного прекращения импорта из России Германии хватит газа только на два с половиной месяца, заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA)... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:24
2022-08-17T13:56
экономика
германия
природный газ
россия
в мире
северный поток
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В случае полного прекращения импорта из России Германии хватит газа только на два с половиной месяца, заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер в интервью агентству Блумберг.Он рассказал, что сейчас Германия ускоренными темпами накапливает запасы, готовясь к зиме. Уже к октябрю хранилища должны быть заполнены на 85 процентов на случай необычно холодной осени. Но, по словам Мюллера, эта задача будет такой же трудновыполнимой, как и заполнение на 95 процентов к ноябрю."Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95 процентов, то этих запасов все равно хватит приблизительно на два — два с половиной месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся", — сказал глава BNA.При этом он не исключил, что заполнить ПХГ не удастся, даже если поставки будут стабильными."В лучшем случае три четверти хранилищ смогут запасти нужный объем", — добавил Мюллер.После начала военной спецоперации на Украине экспорт российского газа в Европу значительно снизился: поставки по газопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились, а по "Северному потоку" — сократились до 20 процентов от максимальной мощности. Опасаясь полного прекращения прокачки, Федеральное сетевое агентство прорабатывает приоритетное получение газа для некоторых производств, критически важных для немецкой экономики.
https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html
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экономика, германия, природный газ, россия, в мире, северный поток
Экономика, Германия, Природный газ, Россия, В мире, Северный поток
12:24 17.08.2022 (обновлено: 13:56 17.08.2022)
 
Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор

Глава регулятора Германии Мюллер: запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В случае полного прекращения импорта из России Германии хватит газа только на два с половиной месяца, заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер в интервью агентству Блумберг.
Он рассказал, что сейчас Германия ускоренными темпами накапливает запасы, готовясь к зиме. Уже к октябрю хранилища должны быть заполнены на 85 процентов на случай необычно холодной осени. Но, по словам Мюллера, эта задача будет такой же трудновыполнимой, как и заполнение на 95 процентов к ноябрю.
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"Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95 процентов, то этих запасов все равно хватит приблизительно на два — два с половиной месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся", — сказал глава BNA.
При этом он не исключил, что заполнить ПХГ не удастся, даже если поставки будут стабильными.
"В лучшем случае три четверти хранилищ смогут запасти нужный объем", — добавил Мюллер.
После начала военной спецоперации на Украине экспорт российского газа в Европу значительно снизился: поставки по газопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились, а по "Северному потоку" — сократились до 20 процентов от максимальной мощности. Опасаясь полного прекращения прокачки, Федеральное сетевое агентство прорабатывает приоритетное получение газа для некоторых производств, критически важных для немецкой экономики.
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