https://ria.ru/20220817/gaz-1810183234.html

Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор

Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор - РИА Новости, 17.08.2022

Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор

В случае полного прекращения импорта из России Германии хватит газа только на два с половиной месяца, заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA)... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:24

2022-08-17T12:24

2022-08-17T13:56

экономика

германия

природный газ

россия

в мире

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_ef035250e8c38696ebf1f9ef289a4b94.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В случае полного прекращения импорта из России Германии хватит газа только на два с половиной месяца, заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер в интервью агентству Блумберг.Он рассказал, что сейчас Германия ускоренными темпами накапливает запасы, готовясь к зиме. Уже к октябрю хранилища должны быть заполнены на 85 процентов на случай необычно холодной осени. Но, по словам Мюллера, эта задача будет такой же трудновыполнимой, как и заполнение на 95 процентов к ноябрю."Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95 процентов, то этих запасов все равно хватит приблизительно на два — два с половиной месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся", — сказал глава BNA.При этом он не исключил, что заполнить ПХГ не удастся, даже если поставки будут стабильными."В лучшем случае три четверти хранилищ смогут запасти нужный объем", — добавил Мюллер.После начала военной спецоперации на Украине экспорт российского газа в Европу значительно снизился: поставки по газопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились, а по "Северному потоку" — сократились до 20 процентов от максимальной мощности. Опасаясь полного прекращения прокачки, Федеральное сетевое агентство прорабатывает приоритетное получение газа для некоторых производств, критически важных для немецкой экономики.

https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html

https://ria.ru/20220817/potok-1810130847.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, природный газ, россия, в мире, северный поток