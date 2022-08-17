12:24 17.08.2022 (обновлено: 13:56 17.08.2022)
Газа в ФРГ без поставок из России хватит на 2,5 месяца, заявил регулятор
Глава регулятора Германии Мюллер: запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В случае полного прекращения импорта из России Германии хватит газа только на два с половиной месяца, заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер в интервью агентству Блумберг.
Он рассказал, что сейчас Германия ускоренными темпами накапливает запасы, готовясь к зиме. Уже к октябрю хранилища должны быть заполнены на 85 процентов на случай необычно холодной осени. Но, по словам Мюллера, эта задача будет такой же трудновыполнимой, как и заполнение на 95 процентов к ноябрю.
"Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95 процентов, то этих запасов все равно хватит приблизительно на два — два с половиной месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся", — сказал глава BNA.
При этом он не исключил, что заполнить ПХГ не удастся, даже если поставки будут стабильными.
"В лучшем случае три четверти хранилищ смогут запасти нужный объем", — добавил Мюллер.
После начала военной спецоперации на Украине экспорт российского газа в Европу значительно снизился: поставки по газопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились, а по "Северному потоку" — сократились до 20 процентов от максимальной мощности. Опасаясь полного прекращения прокачки, Федеральное сетевое агентство прорабатывает приоритетное получение газа для некоторых производств, критически важных для немецкой экономики.