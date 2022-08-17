https://ria.ru/20220817/gaz-1810145463.html
В Молдавии попросили "Газпром" отсрочить оплату платежей
В Молдавии попросили "Газпром" отсрочить оплату платежей - РИА Новости, 17.08.2022
В Молдавии попросили "Газпром" отсрочить оплату платежей
"Молдовагаз" попросил "Газпром" отсрочить авансовые платежи за август и сентябрь до конца четвертого квартала, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:46
2022-08-17T09:46
2022-08-17T11:19
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. "Молдовагаз" попросил "Газпром" отсрочить авансовые платежи за август и сентябрь до конца четвертого квартала, сообщил в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.По его словам, последнее постановление о повышении тарифа на газ не позволяет компании выполнить контрактные обязательства и ставит под вопрос бесперебойную поставку топлива. Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, и без того очень внушительной, и все это отрицательно сказывается на отношениях "Молдовагаза" с "Газпромом"."В этих обстоятельствах АО "Молдовагаз" вынуждено в очередной раз просить поддержки правительства в виде прямой государственной помощи или оплаты исторических долгов АО "Термоэлектрика" для покрытия кассового разрыва, который будет сформирован в августе-сентябре текущего года с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика", — добавил Чебан.Как он рассказывал ранее, в августе "Молдовагаз" закупает газ по 1,46 доллара за кубометр, но в первые 12 дней его цена для населения составляла 0,9 доллара, а затем — 1,16 доллара за кубометр. Для экономических агентов газ еще дешевле — в среднем на 11 процентов. Чтобы компенсировать убытки, правительство предоставляет льготы, но они не покрывают тарифные отклонения целиком. Таким образом, "Молдовагазу" не хватает почти 15 миллионов долларов, чтобы выполнить обязательства перед "Газпромом".В октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей. Тем не менее у Молдавии постоянно возникают проблемы со своевременными выплатами, и в январе она уже просила об отсрочке.
https://ria.ru/20220805/gaz-1807495050.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afbc4a34f54484aa9c2b6602b0c72036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Россия
09:46 17.08.2022 (обновлено: 11:19 17.08.2022)
В Молдавии попросили "Газпром" отсрочить оплату платежей
"Молдовагаз" попросил "Газпром" отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь
КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости.
"Молдовагаз" попросил "Газпром" отсрочить авансовые платежи за август и сентябрь до конца четвертого квартала, сообщил
в Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.
По его словам, последнее постановление о повышении тарифа на газ не позволяет компании выполнить контрактные обязательства и ставит под вопрос бесперебойную поставку топлива. Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, и без того очень внушительной, и все это отрицательно сказывается на отношениях "Молдовагаза
" с "Газпромом
".
"В этих обстоятельствах АО "Молдовагаз" вынуждено в очередной раз просить поддержки правительства в виде прямой государственной помощи или оплаты исторических долгов АО "Термоэлектрика" для покрытия кассового разрыва, который будет сформирован в августе-сентябре текущего года с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика", — добавил Чебан.
Как он рассказывал ранее, в августе "Молдовагаз" закупает газ по 1,46 доллара за кубометр, но в первые 12 дней его цена для населения составляла 0,9 доллара, а затем — 1,16 доллара за кубометр. Для экономических агентов газ еще дешевле — в среднем на 11 процентов. Чтобы компенсировать убытки, правительство предоставляет льготы, но они не покрывают тарифные отклонения целиком. Таким образом, "Молдовагазу" не хватает почти 15 миллионов долларов, чтобы выполнить обязательства перед "Газпромом".
В октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей. Тем не менее у Молдавии
постоянно возникают проблемы со своевременными выплатами, и в январе она уже просила об отсрочке.