Рейтинг@Mail.ru
В ЦСР рассказали от чего в Европе сейчас могут взлететь цены на газ - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/gaz-1810126418.html
В ЦСР рассказали от чего в Европе сейчас могут взлететь цены на газ
В ЦСР рассказали от чего в Европе сейчас могут взлететь цены на газ - РИА Новости, 17.08.2022
В ЦСР рассказали от чего в Европе сейчас могут взлететь цены на газ
Ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры по его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T04:30
2022-08-17T04:30
экономика
цены на нефть
европа
италия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/05/1514280539_0:45:3084:1779_1920x0_80_0_0_5134755114003082701ea4fb4a78b623.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры по его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.В минувший понедельник цены на газовые фьючерсы в Европе впервые с начала марта превысили 2400 долларов за тысячу кубометров. Во вторник перешагнули отметку 2600 долларов, однако закрыли торги на 2345 долларах."Ажиотаж, связанный с ограничениями в поставках газа в Европу и чрезвычайными мерами по его экономии, делает этот рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа", - сказал собеседник агентства. Он объяснил нынешний скачок цен двумя новостями: снижением подачи газа из Алжира в Италию и обмелением рек в европейских странах, которое грозит ограничить судоходство.Блумберг сообщал со ссылкой на данные энергосистемы, что поток алжирского газа в Италию сократился в выходные на 18,1 миллиона кубометров, то есть почти на четверть по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее в августе."Последнюю новость (обмеление рек - ред.) аналитики связали с трудностями в поставках речным транспортом альтернативного газу топлива для электростанций - угля и мазута, что потенциально может увеличить спрос на газ в условиях сохраняющейся жары и повышенного спроса на электроэнергию для кондиционирования помещений", - пояснил Колобанов. Он отметил, что, хотя подтверждения проблемы с речной навигацией от поставщиков топлива или энергокомпаний не было, газовый рынок нервно среагировал на новость очередным скачком цены, "имеющим в большей степени спекулятивный характер".При этом, подчеркнул эксперт ЦСР, закачка газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) идет достаточно уверенно и уровень их заполненности в ЕС уже достиг почти 75%, что позволяет рассчитывать на достижение целевого уровня в 90% к ноябрю.
https://ria.ru/20220816/gaz-1810039507.html
https://ria.ru/20220815/gaz-1809868146.html
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/05/1514280539_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_6eb169fbf51a97b6f0235add7c80eabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, италия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Италия, Евросоюз
04:30 17.08.2022
 
В ЦСР рассказали от чего в Европе сейчас могут взлететь цены на газ

В ЦСР рассказали от чего в Европе сейчас могут взлететь цены на газ

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Газовое оборудование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры по его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
В минувший понедельник цены на газовые фьючерсы в Европе впервые с начала марта превысили 2400 долларов за тысячу кубометров. Во вторник перешагнули отметку 2600 долларов, однако закрыли торги на 2345 долларах.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 16:13
Цены на газ в Европе превысили 2600 долларов впервые с начала марта
"Ажиотаж, связанный с ограничениями в поставках газа в Европу и чрезвычайными мерами по его экономии, делает этот рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа", - сказал собеседник агентства. Он объяснил нынешний скачок цен двумя новостями: снижением подачи газа из Алжира в Италию и обмелением рек в европейских странах, которое грозит ограничить судоходство.
Блумберг сообщал со ссылкой на данные энергосистемы, что поток алжирского газа в Италию сократился в выходные на 18,1 миллиона кубометров, то есть почти на четверть по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее в августе.
"Последнюю новость (обмеление рек - ред.) аналитики связали с трудностями в поставках речным транспортом альтернативного газу топлива для электростанций - угля и мазута, что потенциально может увеличить спрос на газ в условиях сохраняющейся жары и повышенного спроса на электроэнергию для кондиционирования помещений", - пояснил Колобанов. Он отметил, что, хотя подтверждения проблемы с речной навигацией от поставщиков топлива или энергокомпаний не было, газовый рынок нервно среагировал на новость очередным скачком цены, "имеющим в большей степени спекулятивный характер".
При этом, подчеркнул эксперт ЦСР, закачка газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) идет достаточно уверенно и уровень их заполненности в ЕС уже достиг почти 75%, что позволяет рассчитывать на достижение целевого уровня в 90% к ноябрю.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 22:51
Эксперт рассказал, почему в Европе растут цены на газ
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаИталияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала