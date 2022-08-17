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Технологический суверенитет России обсудили на форуме "Армия-2022"

Технологический суверенитет России обсудили на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 17.08.2022

Технологический суверенитет России обсудили на форуме "Армия-2022"

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", в рамках форума "Армия-2022" провел панельную дискуссию "Технологический суверенитет страны: как ускорить путь РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:19

2022-08-17T18:19

2022-08-17T18:19

экономика

новикомбанк

форум "армия-2022"

россия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", в рамках форума "Армия-2022" провел панельную дискуссию "Технологический суверенитет страны: как ускорить путь от идеи до серийного производства", передает корреспондент РИА Новости.В ходе мероприятия руководители Новикомбанка рассказали о программах банка по обеспечению бесперебойного финансирования промышленных предприятий в новых экономических условиях, а также о решениях в области социальной направленности банковских продуктов.В дискуссии приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минцифры, Фонда развития промышленности (ФРП), Ассоциации банков России (АБР), а также промышленных предприятий.Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, открывая обсуждение, отметила, что банк успешно преодолел все трудности, связанные с попаданием в санкционный список.Программы Новикомбанка по поддержке промышленности представила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева, отметив, что вызовы времени потребовали изменений в таких программах."Новикомбанк оперативно запустил под запросы предприятий программы, начав выдавать кредиты и гарантии на льготных условиях", - рассказала представитель банка.Самым ярким примером стала "заморозка" для высокотехнологичных предприятий базовых ставок по кредитам на 3 месяца (с марта по май) на уровне 9,5% годовых."Когда ключевая ставка Банка России выросла, наши клиенты по действующим договорам этого не заметили, так как эти риски мы взяли на себя. Программой воспользовалось 107 предприятий. Процентные расходы этих заемщиков не изменились, а это значит, что около 3,5 миллиардов рублей осталось в промышленности, это реальная поддержка", - отметила Лаврентьева.Среди других программ топ-менеджер банка отметила финансирование исполнителей контрактов гособоронзаказа по ставке 5% годовых, предоставление банковских гарантий на финансирование НИОКР, а также льготные условия для субъектов малого и среднего бизнеса. По оценке Лаврентьевой, в результате действия этих программ с начала года "промышленность сохранила у себя 7,5 миллиардов рублей". При этом банк также активно участвует во всех ключевых госпрограммах поддержки промышленности.В свою очередь, заместитель председателя правления "Новикомбанка" Герман Белоус рассказал о банковских программах социальной направленности.Так, Новикомбанк выпускает социально-платежную карту для работников предприятий "Ростеха", которая, помимо стандартных услуг, предлагает лучшие условия кредитования, депозитов и другие. В этом году Новикомбанк запустил мотивационную программу "Развитие", направленную на привлечение и удержание ценных работников предприятий "Ростеха".Помощь государства растетПредставитель Минпромторга Роман Чекушов отметил в ходе дискуссии, что, несмотря на беспрецедентное давление, многие российские промышленные компании адаптируются или уже адаптировались к ситуации. Этому помог комплекс мер, принятых правительством, включающий в себя ряд программ Минпромторга.Другим важным инструментом поддержки со стороны министерства он назвал различные точечные субсидии предприятиям: на компенсацию логистических затрат экспортеров, на продвижение товаров на рынки дружественных стран, на проведение НИОКР и другие."Мы уже полтора миллиарда в этом году выплатили субсидий и ориентируемся довести до 2,5 миллиардов к концу года", - подчеркнул представитель Минпромторга.Первый заместитель Фонда развития промышленности Алексей Кузнецов указал, что в текущих условиях основной фокус совместной работы – это поддержка импортозамещения. Именно этот критерий является главным при вхождении предприятий в программы ФРП. Одна из таких программ под названием "Приоритетные проекты" в это году увеличена до 5 миллиардов рублей."Это не просто раздача денег: мы с партнерами анализируем и находим те точки, которые являются наиболее критичными для клиента. Сегодня клиенту особенно важны бесперебойные платежи, помощь в логистике и в организации работы с поставщиками оборудования (в том числе, из недружественных государств).И мы вместе с Новикомбанком разработали все необходимые схемы нивелирования этих рисков", - заключил замглавы ФРП.

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https://ria.ru/20220616/novikombank-1795848219.html

https://ria.ru/20220427/novikombank-1785729973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, новикомбанк, форум "армия-2022", россия