https://ria.ru/20220817/evropa-1810123689.html
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины - РИА Новости, 17.08.2022
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины
К власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине, предположил в статье для Spectator... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T02:51
2022-08-17T02:51
2022-08-17T02:51
в мире
владимир путин
украина
россия
европа
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. К власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине, предположил в статье для Spectator чешский писатель Йозеф Буска.По его мнению, это произойдет в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе. Как считает писатель, ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада."С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", — допустил он.Буска добавил, что наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220816/vizy-1809878240.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, европа, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины
Spectator: к власти в ЕС могут прийти пророссийские политики из-за неуступчивости Украины