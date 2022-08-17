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Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/evropa-1810123689.html
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины - РИА Новости, 17.08.2022
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины
К власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине, предположил в статье для Spectator... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T02:51
2022-08-17T02:51
в мире
владимир путин
украина
россия
европа
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. К власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине, предположил в статье для Spectator чешский писатель Йозеф Буска.По его мнению, это произойдет в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе. Как считает писатель, ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада."С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", — допустил он.Буска добавил, что наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220816/vizy-1809878240.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, европа, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
02:51 17.08.2022
 
Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины

Spectator: к власти в ЕС могут прийти пророссийские политики из-за неуступчивости Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. К власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине, предположил в статье для Spectator чешский писатель Йозеф Буска.
По его мнению, это произойдет в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.

"Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет", — написал Буска.

Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе. Как считает писатель, ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада.
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"С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", — допустил он.
Буска добавил, что наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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