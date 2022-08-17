https://ria.ru/20220817/evropa-1810123689.html

Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины

Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины - РИА Новости, 17.08.2022

Spectator допустил смену власти в Европе из-за позиции Украины

К власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине, предположил в статье для Spectator... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T02:51

2022-08-17T02:51

2022-08-17T02:51

в мире

владимир путин

украина

россия

европа

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. К власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине, предположил в статье для Spectator чешский писатель Йозеф Буска.По его мнению, это произойдет в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе. Как считает писатель, ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада."С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", — допустил он.Буска добавил, что наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220816/vizy-1809878240.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, европа, вооруженные силы украины