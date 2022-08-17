https://ria.ru/20220817/evrokomissiya-1810162804.html

"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК

"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК - РИА Новости, 17.08.2022

"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК

Пользователи Twitter возмутились постом в аккаунте Еврокомиссии, где говорилось о возможности употребления в пищу насекомых. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:05

2022-08-17T11:05

2022-08-17T13:55

в мире

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились постом в аккаунте Еврокомиссии, где говорилось о возможности употребления в пищу насекомых. "Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка", — написал Arnth Velturu. "Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть", — возмутился Dorian Smith. "Ешьте их сами", — посоветовала Maria Cristina."Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду", — заявил Sven. "Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду", — пошутил Sisifo080. "Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда", — заключил Frank Zappa. В публикации в Twitter Еврокомиссии напоминалось, что в качестве еды в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, еврокомиссия, евросоюз