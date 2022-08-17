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"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК - РИА Новости, 17.08.2022
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"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК
"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК - РИА Новости, 17.08.2022
"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК
Пользователи Twitter возмутились постом в аккаунте Еврокомиссии, где говорилось о возможности употребления в пищу насекомых. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:05
2022-08-17T13:55
в мире
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились постом в аккаунте Еврокомиссии, где говорилось о возможности употребления в пищу насекомых. "Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка", — написал Arnth Velturu. "Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть", — возмутился Dorian Smith. "Ешьте их сами", — посоветовала Maria Cristina."Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду", — заявил Sven. "Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду", — пошутил Sisifo080. "Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда", — заключил Frank Zappa. В публикации в Twitter Еврокомиссии напоминалось, что в качестве еды в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.
https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз
11:05 17.08.2022 (обновлено: 13:55 17.08.2022)
 
"Сами ешьте". В Сети пришли в ярость из-за необычной диеты, предложенной ЕК

Пользователи Twitter раскритиковали Еврокомиссию из-за предложения есть насекомых

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились постом в аккаунте Еврокомиссии, где говорилось о возможности употребления в пищу насекомых.
"Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка", — написал Arnth Velturu.
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"Ваши проблемы нас не волнуют". Евросоюз решился на отчаянный шаг
"Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть", — возмутился Dorian Smith.
"Ешьте их сами", — посоветовала Maria Cristina.
"Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду", — заявил Sven.
"Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду", — пошутил Sisifo080.
"Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда", — заключил Frank Zappa.
В публикации в Twitter Еврокомиссии напоминалось, что в качестве еды в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.
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