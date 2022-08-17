СМИ: в Эстонии рекордно подорожало электричество
ERR: электричество в Эстонии подорожало до рекордных в этом году 682 евро за мегаватт-час
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. Электричество в Эстонии подорожало в среду до рекордных в этом году 682,05 евро за мегаватт-час, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
"Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду выросла до рекордных в этом году 682,05 евро за мегаватт-час. Максимальный тариф был зафиксирован на уровне 4 тысяч евро в течение одного часа, а цена минимального тарифа составляла 305,72 евро за мегаватт-час", - говорится в сообщении.
Предыдущий абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 8 августа, когда цена достигла 500,65 евро за мегаватт-час.
По словам главы отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус, повышение цен на фондовом рынке электроэнергии в среду до рекордно высокого уровня связано с одновременным совпадением ряда факторов, главным из которых является дефицит электроэнергии на бирже.
Она отметила, что в Эстонии большая часть блоков Нарвской электростанции находится в ремонте, а в Латвии, где обычно были высокие объемы производства гидроэлектроэнергии, уровень воды в водохранилищах резко уменьшился и предложение электроэнергии сократилось.