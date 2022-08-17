https://ria.ru/20220817/estoniya-1810319685.html

СМИ: в Эстонии рекордно подорожало электричество

СМИ: в Эстонии рекордно подорожало электричество - РИА Новости, 17.08.2022

СМИ: в Эстонии рекордно подорожало электричество

Электричество в Эстонии подорожало в среду до рекордных в этом году 682,05 евро за мегаватт-час, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:05

2022-08-17T21:05

2022-08-17T21:05

цены на нефть

эстония

балтия

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. Электричество в Эстонии подорожало в среду до рекордных в этом году 682,05 евро за мегаватт-час, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.Предыдущий абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 8 августа, когда цена достигла 500,65 евро за мегаватт-час.По словам главы отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус, повышение цен на фондовом рынке электроэнергии в среду до рекордно высокого уровня связано с одновременным совпадением ряда факторов, главным из которых является дефицит электроэнергии на бирже."В настоящее время в странах Балтии наблюдается нехватка электроэнергии, и хотя все возможности для импорта электроэнергии из Финляндии, Швеции и Польши были использованы, этого все же оказалось недостаточно - спрос выше", - сказала Арус ERR.Она отметила, что в Эстонии большая часть блоков Нарвской электростанции находится в ремонте, а в Латвии, где обычно были высокие объемы производства гидроэлектроэнергии, уровень воды в водохранилищах резко уменьшился и предложение электроэнергии сократилось.

https://ria.ru/20220817/estoniya-1810287960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, эстония, балтия, финляндия