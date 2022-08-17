СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России
ERR: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из Россию через Нарву
Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. В эстонском городе Нарва с 18 августа вступят в силу изменения в организации дорожного движения, в результате которых примерно на три месяца будет закрыт въезд в страну для следующих из России крупногабаритных грузовиков, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
Нарвские власти утверждают, что это чисто техническая проблема. "Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать примерно три месяца в связи с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Крупногабаритный транспорт из России будут перенаправлять из Нарвы на пункты пропуска Лухамаа и Койдула", - говорится в сообщении.
Начало реконструкции дорог последовало за демонтажем в Нарве советского танка-памятника Т-34, который был увезен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином. Это событие вызвало широкий общественный резонанс в стране. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
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