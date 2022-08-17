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СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России - РИА Новости, 17.08.2022
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СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России
СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России - РИА Новости, 17.08.2022
СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России
В эстонском городе Нарва с 18 августа вступят в силу изменения в организации дорожного движения, в результате которых примерно на три месяца будет закрыт въезд... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:06
2022-08-17T18:06
в мире
нарва
россия
таллин
т-34
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. В эстонском городе Нарва с 18 августа вступят в силу изменения в организации дорожного движения, в результате которых примерно на три месяца будет закрыт въезд в страну для следующих из России крупногабаритных грузовиков, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.Нарвские власти утверждают, что это чисто техническая проблема. "Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать примерно три месяца в связи с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Крупногабаритный транспорт из России будут перенаправлять из Нарвы на пункты пропуска Лухамаа и Койдула", - говорится в сообщении.Начало реконструкции дорог последовало за демонтажем в Нарве советского танка-памятника Т-34, который был увезен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином. Это событие вызвало широкий общественный резонанс в стране. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
https://ria.ru/20220816/estoniya-1809972981.html
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в мире, нарва, россия, таллин, т-34
В мире, Нарва, Россия, Таллин, Т-34
18:06 17.08.2022
 
СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России

ERR: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из Россию через Нарву

© Фото : HannuПограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом
Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Hannu
Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. В эстонском городе Нарва с 18 августа вступят в силу изменения в организации дорожного движения, в результате которых примерно на три месяца будет закрыт въезд в страну для следующих из России крупногабаритных грузовиков, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
Нарвские власти утверждают, что это чисто техническая проблема. "Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать примерно три месяца в связи с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Крупногабаритный транспорт из России будут перенаправлять из Нарвы на пункты пропуска Лухамаа и Койдула", - говорится в сообщении.
Начало реконструкции дорог последовало за демонтажем в Нарве советского танка-памятника Т-34, который был увезен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином. Это событие вызвало широкий общественный резонанс в стране. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
Нарва - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 13:02Туризм
Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, сообщили СМИ
 
В миреНарваРоссияТаллинТ-34
 
 
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