https://ria.ru/20220817/estoniya-1810287960.html

СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России

СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России - РИА Новости, 17.08.2022

СМИ: Эстония на три месяца приостановила пропуск в страну фур из России

В эстонском городе Нарва с 18 августа вступят в силу изменения в организации дорожного движения, в результате которых примерно на три месяца будет закрыт въезд... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:06

2022-08-17T18:06

2022-08-17T18:06

в мире

нарва

россия

таллин

т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. В эстонском городе Нарва с 18 августа вступят в силу изменения в организации дорожного движения, в результате которых примерно на три месяца будет закрыт въезд в страну для следующих из России крупногабаритных грузовиков, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.Нарвские власти утверждают, что это чисто техническая проблема. "Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать примерно три месяца в связи с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Крупногабаритный транспорт из России будут перенаправлять из Нарвы на пункты пропуска Лухамаа и Койдула", - говорится в сообщении.Начало реконструкции дорог последовало за демонтажем в Нарве советского танка-памятника Т-34, который был увезен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином. Это событие вызвало широкий общественный резонанс в стране. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.

https://ria.ru/20220816/estoniya-1809972981.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нарва, россия, таллин, т-34