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Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"
Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России" - РИА Новости, 17.08.2022
Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"
На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака, она велась из США, Кореи и Европы, усиление атак на все информационные системы партии и аномальная... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:28
2022-08-17T16:28
2022-08-17T16:28
безопасность
технологии
сша
единая россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака, она велась из США, Кореи и Европы, усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день, сообщает пресс-служба ЕР."На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака. Усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день. В последние дни их вектор сузился - совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии", - сказано в сообщении.Отмечается, что пиковая мощность атак составила десятки гигабит в секунду, а для их проведения используются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру. В списке - США, Корея, страны Восточной и Северной Европы.
https://ria.ru/20220816/ataka-1809995483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, сша, единая россия
Безопасность, Технологии, США, Единая Россия
Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"
Пресс-служба ЕР: хакеры из США, Кореи и Европы совершили мощную DDoS-атаку на сайт партии