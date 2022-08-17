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Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России" - РИА Новости, 17.08.2022
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Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"
Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России" - РИА Новости, 17.08.2022
Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"
На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака, она велась из США, Кореи и Европы, усиление атак на все информационные системы партии и аномальная... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:28
2022-08-17T16:28
безопасность
технологии
сша
единая россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака, она велась из США, Кореи и Европы, усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день, сообщает пресс-служба ЕР."На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака. Усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день. В последние дни их вектор сузился - совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии", - сказано в сообщении.Отмечается, что пиковая мощность атак составила десятки гигабит в секунду, а для их проведения используются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру. В списке - США, Корея, страны Восточной и Северной Европы.
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безопасность, технологии, сша, единая россия
Безопасность, Технологии, США, Единая Россия
16:28 17.08.2022
 
Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"

Пресс-служба ЕР: хакеры из США, Кореи и Европы совершили мощную DDoS-атаку на сайт партии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака, она велась из США, Кореи и Европы, усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день, сообщает пресс-служба ЕР.
"На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака. Усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день. В последние дни их вектор сузился - совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пиковая мощность атак составила десятки гигабит в секунду, а для их проведения используются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру. В списке - США, Корея, страны Восточной и Северной Европы.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 14:13
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины
 
БезопасностьТехнологииСШАЕдиная Россия
 
 
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