https://ria.ru/20220817/er-1810249304.html

Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"

Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России" - РИА Новости, 17.08.2022

Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"

На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака, она велась из США, Кореи и Европы, усиление атак на все информационные системы партии и аномальная... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:28

2022-08-17T16:28

2022-08-17T16:28

безопасность

технологии

сша

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака, она велась из США, Кореи и Европы, усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день, сообщает пресс-служба ЕР."На сайт "Единой России" совершена мощная DDoS-атака. Усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день. В последние дни их вектор сузился - совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии", - сказано в сообщении.Отмечается, что пиковая мощность атак составила десятки гигабит в секунду, а для их проведения используются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру. В списке - США, Корея, страны Восточной и Северной Европы.

https://ria.ru/20220816/ataka-1809995483.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, технологии, сша, единая россия