https://ria.ru/20220817/energodar-1810333246.html
ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару
ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару - РИА Новости, 18.08.2022
ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару
Украинские войска снова открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области, сообщили власти города. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-17T23:01
2022-08-17T23:01
2022-08-18T00:31
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Украинские войска снова открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области, сообщили власти города.За несколько часов до этого в районе Запорожской АЭС зафиксировали не менее "шести прилетов" со стороны ВСУ, попаданий по самой станции не было."Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется", — рассказали в пресс-службе городской администрации.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
23:01 17.08.2022 (обновлено: 00:31 18.08.2022)
ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару
ВСУ второй раз за сутки открыли массированный огонь по Энергодару Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Украинские войска снова открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области, сообщили власти города.
За несколько часов до этого в районе Запорожской АЭС зафиксировали не менее "шести прилетов" со стороны ВСУ, попаданий по самой станции не было.
"Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется", — рассказали в пресс-службе городской администрации.
В последние недели ВСУ
регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области
Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины
российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации
.