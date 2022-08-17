https://ria.ru/20220817/energodar-1810333246.html

ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару

ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару - РИА Новости, 18.08.2022

ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские войска снова открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области, сообщили власти города. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-17T23:01

2022-08-17T23:01

2022-08-18T00:31

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Украинские войска снова открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области, сообщили власти города.За несколько часов до этого в районе Запорожской АЭС зафиксировали не менее "шести прилетов" со стороны ВСУ, попаданий по самой станции не было."Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется", — рассказали в пресс-службе городской администрации.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире