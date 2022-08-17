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Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/energodar-1810292720.html
Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет
Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет - РИА Новости, 17.08.2022
Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет
Корреспондент РИА Новости побывал в Энергодаре в Запорожской области и убедился, что очередей на выезд из города нет и паники среди жителей тоже. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:25
2022-08-17T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в Энергодаре в Запорожской области и убедился, что очередей на выезд из города нет и паники среди жителей тоже.На фоне регулярных обстрелов со стороны украинских нацистов окрестностей Запорожской АЭС ряд СМИ писали о якобы панике и многокилометровых пробках на выезд из Энергодара."Я здесь живу, мои дети и внуки тоже тут. Никуда я не собираюсь уезжать", - рассказал РИА Новости житель села Ивановка в пригороде Энергодара.Поселок Ивановка несколько дней назад подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов, в результате пострадала церковь, несколько жилых домов. Один дом был полностью разрушен.Украинские вооруженные формирования также продолжают обстреливать сам Энергодар, его пригород и окрестности АЭС. Так, в воскресенье ракета разорвалась в одном из центральных районов города рядом с детской площадкой и школой, погиб мужчина, выгуливавший утром собаку, осколочное ранение в ногу получила девушка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
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в мире, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС
18:25 17.08.2022
 
Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет

Корреспондент РИА Новости: очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ и автобус с международной прессой на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ и автобус с международной прессой на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ и автобус с международной прессой на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в Энергодаре в Запорожской области и убедился, что очередей на выезд из города нет и паники среди жителей тоже.
На фоне регулярных обстрелов со стороны украинских нацистов окрестностей Запорожской АЭС ряд СМИ писали о якобы панике и многокилометровых пробках на выезд из Энергодара.
"Я здесь живу, мои дети и внуки тоже тут. Никуда я не собираюсь уезжать", - рассказал РИА Новости житель села Ивановка в пригороде Энергодара.
Поселок Ивановка несколько дней назад подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов, в результате пострадала церковь, несколько жилых домов. Один дом был полностью разрушен.
Украинские вооруженные формирования также продолжают обстреливать сам Энергодар, его пригород и окрестности АЭС. Так, в воскресенье ракета разорвалась в одном из центральных районов города рядом с детской площадкой и школой, погиб мужчина, выгуливавший утром собаку, осколочное ранение в ногу получила девушка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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