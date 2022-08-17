https://ria.ru/20220817/energodar-1810292720.html

Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет

Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет - РИА Новости, 17.08.2022

Очередей на выезд из Энергодара и паники среди жителей нет

Корреспондент РИА Новости побывал в Энергодаре в Запорожской области и убедился, что очередей на выезд из города нет и паники среди жителей тоже. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:25

2022-08-17T18:25

2022-08-17T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в Энергодаре в Запорожской области и убедился, что очередей на выезд из города нет и паники среди жителей тоже.На фоне регулярных обстрелов со стороны украинских нацистов окрестностей Запорожской АЭС ряд СМИ писали о якобы панике и многокилометровых пробках на выезд из Энергодара."Я здесь живу, мои дети и внуки тоже тут. Никуда я не собираюсь уезжать", - рассказал РИА Новости житель села Ивановка в пригороде Энергодара.Поселок Ивановка несколько дней назад подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов, в результате пострадала церковь, несколько жилых домов. Один дом был полностью разрушен.Украинские вооруженные формирования также продолжают обстреливать сам Энергодар, его пригород и окрестности АЭС. Так, в воскресенье ракета разорвалась в одном из центральных районов города рядом с детской площадкой и школой, погиб мужчина, выгуливавший утром собаку, осколочное ранение в ногу получила девушка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар, запорожская аэс