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Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару - РИА Новости, 17.08.2022
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Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару
Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара, сообщила пресс-служба городской администрации."Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодар", — отметили там.Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Информация о попаданиях снарядов, а также пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810284868.html
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энергодар
Энергодар
18:24 17.08.2022 (обновлено: 22:20 17.08.2022)
 
Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области

© AFP 2022 / Ed JonesВид на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Вид на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
Вид на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодар", — отметили там.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 17:59Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС
Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Информация о попаданиях снарядов, а также пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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