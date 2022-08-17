18:24 17.08.2022 (обновлено: 22:20 17.08.2022)
Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару
Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области
Вид на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодар", — отметили там.
Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Информация о попаданиях снарядов, а также пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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