https://ria.ru/20220817/energodar-1810292391.html

Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару

ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:24

2022-08-17T18:24

2022-08-17T22:20

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара, сообщила пресс-служба городской администрации."Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодар", — отметили там.Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Информация о попаданиях снарядов, а также пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810284868.html

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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энергодар