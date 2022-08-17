https://ria.ru/20220817/eksport-1810117721.html

Минэкономразвития повысило оценки экспорта из России, сообщил источник

Минэкономразвития повысило оценки экспорта из России, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2022

Минэкономразвития повысило оценки экспорта из России, сообщил источник

Минэкономразвития повысило оценки по экспорту товаров из России в 2022 году до 585,3 миллиарда долларов против 482,4 миллиарда долларов в весенней версии... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:07

2022-08-17T00:07

2022-08-17T00:08

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Минэкономразвития повысило оценки по экспорту товаров из России в 2022 году до 585,3 миллиарда долларов против 482,4 миллиарда долларов в весенней версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.Он добавил, что оценки по экспорту, как энергетическому, так и неэнергетическому, исходят из тех параметров, в том числе внешнеполитических, которые приняты на текущий момент. При этом уточнить новые оценки энергетического экспорта, а также средние цены нефти марки Urals на трехлетку он не смог.Что касается импорта, по словам чиновника, обсуждаемая редакция документа также предполагает рост показателя в 2022 году — до 285,7 миллиарда долларов с весенней оценки в 251,9 миллиарда долларов. "При таком курсе у нас так или иначе восстановление импорта пойдет, оно уже идет — по отдельным товарным позициям: чуть быстрее по потребительскому импорту, чуть медленнее — по промежуточному и инвестиционному импорту. Но, в принципе, падение импорта по крайней мере остановилось. То укрепление курса, которое произошло, оно не может не отразиться на импорте", — добавил чиновник.В 2023 году объем экспорта из России снизится до 505,4 миллиарда долларов, в 2024-2025 годах — до 497,7 миллиарда и 494,1 миллиарда долларов соответственно. При этом на всем протяжении прогнозного периода экспорт из России будет выше показателей 2021 года (493,8 миллиарда долларов). В весенней версии прогноза министерство ожидало, что в 2023-2025 годах экспорт товаров из России будет находиться на уровне в 450 миллиардов долларов в год.Импорт же в предстоящие три года будет расти — с 314,5 миллиарда долларов в 2023 году до 340,5 миллиарда долларов в 2025 году.

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)