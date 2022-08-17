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В Тамбовской области в результате ДТП погиб человек
В Тамбовской области в результате ДТП погиб человек - РИА Новости, 17.08.2022
В Тамбовской области в результате ДТП погиб человек
Один человек погиб, ещё четыре человека, в том числе трое детей, травмированы в результате ДТП в Тамбовской области, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:54
2022-08-17T23:54
2022-08-17T23:54
происшествия
авто
жердевский район
тамбовская область
россия
дтп
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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб, ещё четыре человека, в том числе трое детей, травмированы в результате ДТП в Тамбовской области, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Тамбовской области."Семнадцатого августа около 23 часов ночи на автодороге Р-22 "Каспий", на территории Жердевского района Тамбовской области, произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Ленд Ровер. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте аварии, водитель и четыре пассажира, включая трёх несовершеннолетних детей получили различные травмы", - сообщают правоохранители.
жердевский район
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происшествия, авто, жердевский район, тамбовская область, россия, дтп
Происшествия, Авто, Жердевский район, Тамбовская область, Россия, ДТП
В Тамбовской области в результате ДТП погиб человек
В Тамбовской области на автодороге "Каспий" в результате ДТП погиб человек