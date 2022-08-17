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На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец - РИА Новости, 17.08.2022
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На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец
На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец - РИА Новости, 17.08.2022
На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец
Водитель легкового автомобиля сбил четырех пешеходов в Белореченском районе на Кубани, в результате наезда скончалась 7-месячная девочка, об этом сообщают в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:56
2022-08-17T15:06
происшествия
авто
киргизия
краснодарский край
ford motor
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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил четырех пешеходов в Белореченском районе на Кубани, в результате наезда скончалась 7-месячная девочка, об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.По предварительным данным, водитель Ford Mondeo, 38-летний гражданин Киргизии, не справился с управлением, оказался на обочине и наехал на четырех пешеходов, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Atlas с прицепом под управлением 26-летнего молодого человека. Известно, что на автомобиле Ford были зимние шины.В результате происшествия с травмами были госпитализированы 23-летняя и 15-летняя девушки, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка, которая скончалась на следующий день, добавляют в подразделении.Ранее сообщалось, что пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20220815/dtp-1809725956.html
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происшествия, авто, киргизия, краснодарский край, ford motor
Происшествия, Авто, Киргизия, Краснодарский край, Ford Motor
14:56 17.08.2022 (обновлено: 15:06 17.08.2022)
 
На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец

ГИБДД: в Белореченском районе на Кубани машина сбила четырех человек, в ДТП погиб ребенок

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил четырех пешеходов в Белореченском районе на Кубани, в результате наезда скончалась 7-месячная девочка, об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
"16 августа 2022 года около пяти часов вечера в районе 29-километра автодороги "Гурийская – Черниговская – Рязанская" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один несовершеннолетний и три человека получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель Ford Mondeo, 38-летний гражданин Киргизии, не справился с управлением, оказался на обочине и наехал на четырех пешеходов, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Atlas с прицепом под управлением 26-летнего молодого человека. Известно, что на автомобиле Ford были зимние шины.
В результате происшествия с травмами были госпитализированы 23-летняя и 15-летняя девушки, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка, которая скончалась на следующий день, добавляют в подразделении.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:52
В Саратовской области ребенок погиб в ДТП, устроенном 16-летним водителем
 
ПроисшествияАвтоКиргизияКраснодарский крайFord Motor
 
 
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