14:56 17.08.2022 (обновлено: 15:06 17.08.2022)
На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец
ГИБДД: в Белореченском районе на Кубани машина сбила четырех человек, в ДТП погиб ребенок
Знак аварийной остановки. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил четырех пешеходов в Белореченском районе на Кубани, в результате наезда скончалась 7-месячная девочка, об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
"16 августа 2022 года около пяти часов вечера в районе 29-километра автодороги "Гурийская – Черниговская – Рязанская" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один несовершеннолетний и три человека получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель Ford Mondeo, 38-летний гражданин Киргизии, не справился с управлением, оказался на обочине и наехал на четырех пешеходов, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Atlas с прицепом под управлением 26-летнего молодого человека. Известно, что на автомобиле Ford были зимние шины.
В результате происшествия с травмами были госпитализированы 23-летняя и 15-летняя девушки, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка, которая скончалась на следующий день, добавляют в подразделении.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае.