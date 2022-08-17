https://ria.ru/20220817/dtp-1810222943.html

На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец

На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец - РИА Новости, 17.08.2022

На Кубани в ДТП с пешеходами погиб младенец

Водитель легкового автомобиля сбил четырех пешеходов в Белореченском районе на Кубани, в результате наезда скончалась 7-месячная девочка, об этом сообщают в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:56

2022-08-17T14:56

2022-08-17T15:06

происшествия

авто

киргизия

краснодарский край

ford motor

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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил четырех пешеходов в Белореченском районе на Кубани, в результате наезда скончалась 7-месячная девочка, об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.По предварительным данным, водитель Ford Mondeo, 38-летний гражданин Киргизии, не справился с управлением, оказался на обочине и наехал на четырех пешеходов, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Atlas с прицепом под управлением 26-летнего молодого человека. Известно, что на автомобиле Ford были зимние шины.В результате происшествия с травмами были госпитализированы 23-летняя и 15-летняя девушки, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка, которая скончалась на следующий день, добавляют в подразделении.Ранее сообщалось, что пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20220815/dtp-1809725956.html

киргизия

краснодарский край

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Евгения Нефедова

происшествия, авто, киргизия, краснодарский край, ford motor