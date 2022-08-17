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В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки - РИА Новости, 17.08.2022
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В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки
В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки - РИА Новости, 17.08.2022
В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:06
2022-08-17T08:06
россия
происшествия
иркутская область
усолье-сибирское
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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское Иркутской области пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону."Пять человек с признаками отравления госпитализированы в городе Усолье-Сибирское. Предварительно известно, что они заказывали еду из службы доставки. По данному факту проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что для установки службы доставки еды привлечена полиция.
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россия
иркутская область
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россия, происшествия, иркутская область, усолье-сибирское
Россия, Происшествия, Иркутская область, Усолье-Сибирское
08:06 17.08.2022
 
В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки

В Усолье-Сибирском пять человек госпитализировали из-за отравления едой из службы доставки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское Иркутской области пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону.
"Пять человек с признаками отравления госпитализированы в городе Усолье-Сибирское. Предварительно известно, что они заказывали еду из службы доставки. По данному факту проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что для установки службы доставки еды привлечена полиция.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 15:32
После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело
 
РоссияПроисшествияИркутская областьУсолье-Сибирское
 
 
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