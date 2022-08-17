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В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки

В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки - РИА Новости, 17.08.2022

В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:06

2022-08-17T08:06

2022-08-17T08:06

россия

происшествия

иркутская область

усолье-сибирское

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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское Иркутской области пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону."Пять человек с признаками отравления госпитализированы в городе Усолье-Сибирское. Предварительно известно, что они заказывали еду из службы доставки. По данному факту проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что для установки службы доставки еды привлечена полиция.

https://ria.ru/20220816/delo-1810025503.html

россия

иркутская область

усолье-сибирское

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, иркутская область, усолье-сибирское