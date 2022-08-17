https://ria.ru/20220817/dostavka-1810135491.html
В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки
В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки - РИА Новости, 17.08.2022
В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:06
2022-08-17T08:06
2022-08-17T08:06
россия
происшествия
иркутская область
усолье-сибирское
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ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское Иркутской области пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону."Пять человек с признаками отравления госпитализированы в городе Усолье-Сибирское. Предварительно известно, что они заказывали еду из службы доставки. По данному факту проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что для установки службы доставки еды привлечена полиция.
https://ria.ru/20220816/delo-1810025503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, иркутская область, усолье-сибирское
Россия, Происшествия, Иркутская область, Усолье-Сибирское
В Приангарье пять человек отравились едой из службы доставки
В Усолье-Сибирском пять человек госпитализировали из-за отравления едой из службы доставки