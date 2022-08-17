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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/donbass-1810200741.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 11.55 мск дважды обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому и Киевскому районам города десять мин калибром 120 миллиметров и два снаряда... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:14
2022-08-17T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск дважды обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому и Киевскому районам города десять мин калибром 120 миллиметров и два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 11.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило еще об одном обстреле Петровского района Донецка, украинские войска выпустили по нему десять мин калибром 120 миллиметров. Под обстрел со стороны украинских войск попала и Александровка, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров. В результате обстрела Александровки пострадала мирная жительница.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров, по городу были произведены выстрелы из танка. По Киевскому району Донецка украинские войска семь раз открывали огонь, применяя снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220817/pvo-1810191250.html
https://ria.ru/20220817/pivzavod-1810170594.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
13:14 17.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ДНР: украинские войска обстреляли два района Донецка минами и снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск дважды обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому и Киевскому районам города десять мин калибром 120 миллиметров и два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 11.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, представительство сообщило еще об одном обстреле Петровского района Донецка, украинские войска выпустили по нему десять мин калибром 120 миллиметров. Под обстрел со стороны украинских войск попала и Александровка, выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров. В результате обстрела Александровки пострадала мирная жительница.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров, по городу были произведены выстрелы из танка. По Киевскому району Донецка украинские войска семь раз открывали огонь, применяя снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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