https://ria.ru/20220817/dollar-1810118377.html

Источник раскрыл прогноз Минэкономразвития по курсу доллара в 2022 году

Источник раскрыл прогноз Минэкономразвития по курсу доллара в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022

Источник раскрыл прогноз Минэкономразвития по курсу доллара в 2022 году

Минэкономразвития пересмотрело оценку по среднегодовому курсу доллара в 2022 году с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля за доллар в весенней версии прогноза,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:12

2022-08-17T00:12

2022-08-17T00:12

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

доллар

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Минэкономразвития пересмотрело оценку по среднегодовому курсу доллара в 2022 году с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля за доллар в весенней версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.В сценарных условиях социально-экономического развития России на трехлетку, подготовленных министерством весной, Минэкономразвития ожидало среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 рубля за доллар, в 2023 году — на уровне 77 рублей, в 2024 году — 78,7 рубля и в 2025 году — 81 рубль за доллар.Теперь, исходя из обсуждаемого проекта прогноза, министерство ждет в 2023 году среднегодовой курс доллара в 69,2 рубля за доллар, в 2024 и 2025 годах — в 72,9 рубля и 74,8 рубля за доллар.Доллар после обновления 10 марта исторического максимума на отметке 121,53 рубля рухнул к 13 мая почти в 2 раза, в конце июня упал до минимума с 2015 года в 50,01 рубля. Затем в первой декаде июля отмечался резкий отскок курса вверх — до 64,95 рубля, после чего он сползал до 54,6 рубля 20 июля. В итоге к августу курс подрос и стабилизировался в узком диапазоне 60-61,5 рубля.

https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), доллар