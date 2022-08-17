ВСУ четыре раза за час обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по четырем районам города 16 снарядов калибром 122, 152 и 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.06 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 18.25 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.35 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Также были зафиксированы обстрелы Макеевки в 17.46 и поселка Новобахмутовка в 18.10. По ним выпустили 16 снарядов и мин калибром 155 и 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.