https://ria.ru/20220817/dnr-1810299244.html

ВСУ четыре раза за час обстреляли Донецк

ВСУ четыре раза за час обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.08.2022

ВСУ четыре раза за час обстреляли Донецк

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по четырем районам города 16 снарядов калибром 122, 152 и 155 миллиметров. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:56

2022-08-17T18:56

2022-08-17T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

нато

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по четырем районам города 16 снарядов калибром 122, 152 и 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.06 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 18.25 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.35 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Также были зафиксированы обстрелы Макеевки в 17.46 и поселка Новобахмутовка в 18.10. По ним выпустили 16 снарядов и мин калибром 155 и 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато