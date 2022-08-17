15:45 17.08.2022 (обновлено: 17:14 17.08.2022)
Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и соседние города, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел Киевского района Донецка со стороны Орловки зафиксировали в 13:44.
"Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.
В 14:17 ВСУ повторили обстрел с того же направления, выпустив по Киевскому району еще три снаряда.
Помимо этого, в 13:25 украинские войска выпустили по поселку Новобахмутовка восемь мин калибра 120 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые националисты применяют для обстрела городов и поселков ДНР и ЛНР. Жертвами таких ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.