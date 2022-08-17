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Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/dnr-1810234981.html
Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк
Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк
Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и соседние города, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:45
2022-08-17T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
макеевка
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и соседние города, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел Киевского района Донецка со стороны Орловки зафиксировали в 13:44."Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.В 14:17 ВСУ повторили обстрел с того же направления, выпустив по Киевскому району еще три снаряда.В 14:23 под огонь попала Макеевка — два 155-миллиметровых снаряда, а в 15:00 по ней выпустили еще четыре таких снаряда. Десять минут спустя последовал обстрел Горловки — пять снарядов калибра 152 миллиметра.Помимо этого, в 13:25 украинские войска выпустили по поселку Новобахмутовка восемь мин калибра 120 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые националисты применяют для обстрела городов и поселков ДНР и ЛНР. Жертвами таких ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220817/obstrel-1810159091.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
макеевка
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в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Стирол
15:45 17.08.2022 (обновлено: 17:14 17.08.2022)
 
Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и соседние города, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел Киевского района Донецка со стороны Орловки зафиксировали в 13:44.
"Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.
В 14:17 ВСУ повторили обстрел с того же направления, выпустив по Киевскому району еще три снаряда.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 10:49Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка пострадали два человека
В 14:23 под огонь попала Макеевка — два 155-миллиметровых снаряда, а в 15:00 по ней выпустили еще четыре таких снаряда. Десять минут спустя последовал обстрел Горловки — пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Помимо этого, в 13:25 украинские войска выпустили по поселку Новобахмутовка восемь мин калибра 120 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые националисты применяют для обстрела городов и поселков ДНР и ЛНР. Жертвами таких ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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