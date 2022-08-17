https://ria.ru/20220817/dnr-1810234981.html

Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк

Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские боевики обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк

Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и соседние города, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:45

2022-08-17T15:45

2022-08-17T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и соседние города, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел Киевского района Донецка со стороны Орловки зафиксировали в 13:44."Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в сообщении.В 14:17 ВСУ повторили обстрел с того же направления, выпустив по Киевскому району еще три снаряда.В 14:23 под огонь попала Макеевка — два 155-миллиметровых снаряда, а в 15:00 по ней выпустили еще четыре таких снаряда. Десять минут спустя последовал обстрел Горловки — пять снарядов калибра 152 миллиметра.Помимо этого, в 13:25 украинские войска выпустили по поселку Новобахмутовка восемь мин калибра 120 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые националисты применяют для обстрела городов и поселков ДНР и ЛНР. Жертвами таких ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220817/obstrel-1810159091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, стирол