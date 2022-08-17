https://ria.ru/20220817/dnr-1810129717.html

ЦТАК: Пушилин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

ЦТАК: Пушилин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 17.08.2022

ЦТАК: Пушилин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи 15 августа,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T06:37

2022-08-17T06:37

2022-08-17T06:37

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СЕУЛ, 17 авг – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи 15 августа, передает в среду северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В июле КНДР признала независимость ДНР и ЛНР."История корейского народа в прошлом полна испытаний, а на пути к свободе было немало трудностей, но корейский народ отважно и достойно преодолел их. Сегодня народ Донбасса тоже борется за свободу и историческую справедливость, как корейский народ 77 лет назад", - говорится в телеграмме.Пушилин отметил, что "стойкость, отважность и могущество корейского народа" служат примером для многих других стран."Я уверен, что между ДНР и КНДР будет вестись взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в интересах народов двух стран", - заявил Пушилин.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.

https://ria.ru/20220815/kndr-1809630909.html

https://ria.ru/20220809/posolstvo-1808245203.html

донецкая народная республика

япония

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в мире, донецкая народная республика, япония, луганская народная республика