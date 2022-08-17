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Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента - РИА Новости, 17.08.2022
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Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента
Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента - РИА Новости, 17.08.2022
Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента
Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 8 по 15 августа на 0,07%, или 4 копейки, до 54,47 рубля за литр, свидетельствуют... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:29
2022-08-17T19:29
экономика
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россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 8 по 15 августа на 0,07%, или 4 копейки, до 54,47 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.В среднем стоимость бензина за отчетный период выросла на 0,04%, или на 2 копейки, до 50,59 рубля за литр. В частности, марка Аи-92 подорожала на заправках на 0,02% (1 копейку), до 47,18 рубля. Литр Аи-95 стоил 51,25 рубля, что на 0,04% (2 копейки), дороже, чем на предыдущей неделе. Цена бензина Аи-98 также выросла - на 0,03% (2 копейки), до 60,17 рубля.Рост цен на бензин за неделю был отмечен в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Тыве – на 1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Магаданской и Вологодской областях – на 0,3% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.С начала года к 15 августа цена бензина в России в среднем выросла на 0,4% (в частности, стоимость Аи-92 не изменилась, Аи-95 - подорожал на 0,4%, Аи-98 - на 1,5%), а дизельного топлива - на 1,7%.Производство бензина в России с 8 по 14 августа выросло на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 866,8 тысячи тонн, а дизтоплива - снизилось на 4,8%, до 1,568 миллиона тонн.
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экономика, вологодская область, москва, россия, аи-92, аи-98, аи-95
Экономика, Вологодская область, Москва, Россия, АИ-92, АИ-98, АИ-95
19:29 17.08.2022
 
Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента

Росстат: средняя цена дизеля в России выросла на 0,07 процента с 8 по 15 августа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 8 по 15 августа на 0,07%, или 4 копейки, до 54,47 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
В среднем стоимость бензина за отчетный период выросла на 0,04%, или на 2 копейки, до 50,59 рубля за литр. В частности, марка Аи-92 подорожала на заправках на 0,02% (1 копейку), до 47,18 рубля. Литр Аи-95 стоил 51,25 рубля, что на 0,04% (2 копейки), дороже, чем на предыдущей неделе. Цена бензина Аи-98 также выросла - на 0,03% (2 копейки), до 60,17 рубля.
Рост цен на бензин за неделю был отмечен в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Тыве – на 1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Магаданской и Вологодской областях – на 0,3% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.
С начала года к 15 августа цена бензина в России в среднем выросла на 0,4% (в частности, стоимость Аи-92 не изменилась, Аи-95 - подорожал на 0,4%, Аи-98 - на 1,5%), а дизельного топлива - на 1,7%.
Производство бензина в России с 8 по 14 августа выросло на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 866,8 тысячи тонн, а дизтоплива - снизилось на 4,8%, до 1,568 миллиона тонн.
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