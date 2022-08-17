https://ria.ru/20220817/dizel-1810303952.html

Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента

Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента - РИА Новости, 17.08.2022

Средняя цена дизеля в России за неделю выросла на 0,07 процента

Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 8 по 15 августа на 0,07%, или 4 копейки, до 54,47 рубля за литр, свидетельствуют... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:29

2022-08-17T19:29

2022-08-17T19:29

экономика

вологодская область

москва

россия

аи-92

аи-98

аи-95

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_54a9ae69d2b61ba13c06cb61f7d28d6a.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 8 по 15 августа на 0,07%, или 4 копейки, до 54,47 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.В среднем стоимость бензина за отчетный период выросла на 0,04%, или на 2 копейки, до 50,59 рубля за литр. В частности, марка Аи-92 подорожала на заправках на 0,02% (1 копейку), до 47,18 рубля. Литр Аи-95 стоил 51,25 рубля, что на 0,04% (2 копейки), дороже, чем на предыдущей неделе. Цена бензина Аи-98 также выросла - на 0,03% (2 копейки), до 60,17 рубля.Рост цен на бензин за неделю был отмечен в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Тыве – на 1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Магаданской и Вологодской областях – на 0,3% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.С начала года к 15 августа цена бензина в России в среднем выросла на 0,4% (в частности, стоимость Аи-92 не изменилась, Аи-95 - подорожал на 0,4%, Аи-98 - на 1,5%), а дизельного топлива - на 1,7%.Производство бензина в России с 8 по 14 августа выросло на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 866,8 тысячи тонн, а дизтоплива - снизилось на 4,8%, до 1,568 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220817/zarplata-1810303087.html

вологодская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, вологодская область, москва, россия, аи-92, аи-98, аи-95